'Ante Vukas' otkrio što mu ljudi govore na ulici, ali i priznaje: 'Mene se nekako boje'

RTL-ova hit serija 'Divlje pčele' od samog početka prikazivanja postala je jedan od najvećih televizijskih hitova u Hrvatskoj, okupljajući iz večeri u večer vjernu publiku i stvarajući rijetko viđenu razinu interesa za domaću produkciju.

Od ponedjeljka do petka gledatelji su prikovani uz ekrane, prateći sudbine likova, njihove ljubavi, sukobe, tajne i neočekivane preokrete koji su brzo postali tema svakodnevnih razgovora.

Danas je na rasporedu posljednja epizoda prve sezone, a završetak sezone bio je i povod za razgovor s Alanom Blaževićem, glumcem koji u seriji utjelovljuje beskrupuloznog Antu Vukasa. Blažević iz prve ruke svjedoči fenomenu koji je zahvatio cijelu Hrvatsku, a jedna situacija, kaže nam odmah na početku razgovora, posebno ga je iznenadila.

Foto: RTL

"Kažu mi: 'Što ti je, stari, na rivi u Splitu od osam ikvarat kad počne serija nema nikoga osim turista, svi su doma.' Isto mi govore i za Stobreč. Žena mi kaže da od osam i kvarat do devet i kvarat nema nikoga na ulici. Svi su 'navučeni' na seriju." kaže nam Blažević.

'Ljudi žele da ih sadržaj zabavi'

Blažević smatra da uspjeh serije nije moguće jednostavno objasniti.

"Tu je više faktora koji su se morali posložiti. Naravno, tu su scenarij i gluma, očito se puno toga potrefilo. Međutim, možete imati fantastičan sadržaj i da prođe gotovo neprimijećeno. To se često događalo kroz povijest, i u Hollywoodu, i na televiziji, i u filmu", objašnjava.

Tvrdi da je važan faktor to što 'Divlje pčele' djeluju osvježavajuće jer im je cilj isključivo zabaviti publiku, a i da je važno to što serija ne pokušava opravdavati svoje likove niti ih prikazivati boljima nego što jesu.

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"Jednostavno im dopušta da budu ono što jesu. Moj lik primjerice ima nekoliko ozbiljnih problema i njegovo djelovanje je u najmanju ruku upitno. Ali nema potrebe da ga se stalno opravdava. On je takav kakav jest – uzmi ga ili ostavi. Publika sama odlučuje kako će ga doživjeti i za koga će navijati." dodaje.

Nostalgija, emocije i priče koje svi prepoznajemo

Velik dio privlačnosti serije Blažević vidi u razdoblju u kojem je radnja smještena.

"Priča je svojevrsni vremeplov u pedesete godine prošlog stoljeća. Kostimirane serije ljudima su uvijek zanimljive, a ovdje postoji i doza nostalgije. Još imamo ljudi koji se sjećaju tog vremena ili se sječaju priča svojih roditelja i baka i djedova. Svi mi prošlost pamtimo kroz malo ljepše boje." govori nam 'Ante Vukas'.

No smatra da serija jednako snažno komunicira i s mlađom publikom jer se bavi univerzalnim temama. Kako kaže, u središtu priče nalaze se emocije koje su oduvijek pokretale ljude – ljubav, mržnja, strah i pohlepa.

"To su teme stare koliko i čovječanstvo. Kao u Bibliji ili grčkim tragedijama. Zato nikad ne zastarijevaju." ističe.

Uz dramu i obiteljske odnose, serija uspješno kombinira krimi zaplete, intrige i humor.

"Imamo i priče oko babe Ljube, događanja na trgu, situacije u birtiji. Nudimo za svakoga ponešto." dodaje.

Gledatelji najviše vole preokrete

Kada je riječ o reakcijama publike, glumac primjećuje da gledatelje posebno privlače neočekivani obrati.

"Kad mi ljudi prilaze, najčešće komentiraju obitelj Vukas i ono što se događa oko nje. To su ti preokreti. Ljudi razvijaju nekakav detektivski instinkt, žele otkriti što će se dogoditi i povezati sve tragove. Te intrige su im jako zanimljive." smatra Blažević.

Nije ga iznenadilo ni to što su mnogi odnosi i sukobi iz serije izazvali brojne rasprave među gledateljima.

"Karakteri su bliski ljudima koje svi poznajemo iz svojih obitelji ili sredine. Teme su one koje postoje u gotovo svakoj obitelji, pogotovo u Dalmaciji. Ostavština, zemlja, svađe, prijevare, ogovaranja... Svatko u tome pronađe neku poveznicu sa svojim životom. To kod ljudi probudi emociju", naglašava Blažević.

'Mene se nekako boje'

Popularnost serije donijela je glumcima i brojne susrete s obožavateljima, no Blažević kaže da su reakcije na njegov lik pomalo specifične.

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"Prilaze mi ljudi, ali zanimljivo je da se mene nekako boje", govori kroz smijeh.

Dok njegove kolege često dobivaju savjete i kritike zbog postupaka svojih likova, njemu rijetko tko nešto zamjera.

"Kažu mi kolege da njima ljudi govore: 'Nisi to trebao napraviti', 'Trebao si ovako ili onako'. Meni to nitko ne govori. Najčešće čujem: 'Volimo vas', 'Drag ste nam glumac' i slične komentare." kaže.

'Ovo je najizazovniji format koji sam radio'

Iako je serija postala veliki hit, Blažević kaže da ne osjeća poseban pritisak zbog očekivanja publike.

"Mi smo već uhodana ekipa. Svatko od nas zna svoj lik u dušu. Znamo kako bi se ponašao u svakoj situaciji i što želimo s njim raditi." ističe Blažević.

Foto: rtl

Ipak, priznaje da je tempo rada iznimno zahtjevan.

"Ovo je brutalno. Kao glumac mogu reći da je ovo najizazovniji format. Snimati film je gotovo kao imati godišnji odmor u usporedbi s ovim. Nemate vremena za previše analiziranja i razrađivanja. Morate vjerovati kolektivu i držati se onoga što funkcionira od samog početka. Ali atmosfera na setu je fantastična. A to se ne može programirati. Jednostavno se dogodi. Ako ste toga svjesni, onda ste zahvalni jer znate koliko je to rijetko. Ne možete provoditi dvanaest sati dnevno s ljudima koje ne podnosite. Kod nas toga nema. Svi smo se pronašli, puno se smijemo i stvarno uživamo zajedno", ističe Blažević.

Dodaje kako mu je upravo ljudska strana projekta jedna od najljepših uspomena koje će ponijeti iz serije.

"Ovo je jedna od najboljih produkcija u kojima sam sudjelovao upravo zbog te ljudskosti i povezanosti među ljudima", naglašava.

U čemu je tajna uspjeha?

Kad bi nekome tko nikada nije pogledao ni jednu epizodu morao objasniti fenomen serije, Blažević ne bi izdvojio ni glumu ni scenarij kao presudan faktor, nego nešto drugo.

"To je priča o karakterima i našem podneblju. Kad kažem podneblje, ne mislim samo na Dalmatinsku zagoru. Tu priču razumije i Slavonac, i Istrijan, i bilo tko drugi." objašnjava.

Foto: RTL

Najvećom snagom serije smatra autentičnost.

"Ako ste autentični u malim stvarima, onda ćete rezonirati i na velikoj razini. Ljudi će se moći staviti u vašu poziciju. Možda postoje određene stvari koje su namjerno romantizirane, ali način na koji ljudi razgovaraju, ponašaju se i odnose jedni prema drugima vrlo je autentičan." smatra Blažević.

Za kraj se prisjeća nekih od najuspješnijih domaćih serija koje su obilježile generacije gledatelja.

"Pogledajte samo Malo misto, Velo misto ili Prosjake i sinove. Sve su bile duboko ukorijenjene u lokalni mentalitet i upravo zato su ostale toliko voljene. Ja bih rekao da je autentičnost taj naš 'secret ingredient', taj sastojak koji pravi razliku." zaključuje.

Hoće li večerašnja posljednja epizoda prve sezone opravdati velika očekivanja publike - vjerojatno hoće. No već sad je jedno sigurno - 'Divlje pčele' već su se upisale među najveće domaće televizijske uspješnice posljednjih godina.