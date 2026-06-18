Zvijezda 'Divljih pčela' najavljuje novu sezonu serije: 'Scenaristi su opasno zakuhali radnju'

Gledatelji su prošli tjedan imali priliku gledati finale hit-serije "Divlje pčele", a dojmovi i reakcije se još uvijek ne smiruju. Glavna zvijezda serije Ana Marija Veselčić za RTL.hr je priznala da su joj "osjećaji još uvijek negdje u zraku, u oblacima". Snažne pozitivne reakcije publike i nju su ostavile u pozitivnom šoku, ali su joj i potvrdile da su se mjeseci snimanja isplatili. Glumica ističe da ovakvu razinu popularnosti nikako nije očekivala, ali da joj godi.

"Stvarno nisam o tome razmišljala na taj način, ali moram priznati da mi je to jako lijepo, iako se nisam nadala", ispričala je. Također je rekla kako joj je inbox već tjednima pun poruka od fanova koji ju stalno ispituju za informacije o budućnosti njezina lika u seriji. Otkrila je i da će joj najviše nedostajati "svoje sestrice", misleći na Lidiju Kordić i Lidiju Penić-Grgaš. Popularnost i pohvale joj laskaju, no tvrdi kako se za nju najveći uspjeh dogodio izvan kamera. Prijateljstva koja je stekla na setu popularne serije postala su neizostavan dio njezina privatnog života. Svoj osvrt na ovo nezaboravno glumačko iskustvo glumica je zaključila na najljepši mogući način: "Dobila sam prijatelje za cijeli život".

Što se tiče druge sezone, nije htjela otkrivati previše. Istaknula je kako gledatelje ponovno čeka odlična priča te kako su scenaristi i u nadolazećoj sezoni "zakuhali" radnju prepunu sjajnih zapleta. Ističe kako se najveća čar "Divljih pčela" krije baš u tome da gledatelji nikada ne znaju kada će ih zateći novi zaplet.

Konkretne detalje zadržala je za sebe, ali ipak je zaintrigirala publiku najavom velikih promjena:"Čeka vas jako puno toga", tajanstveno je izjavila.