Nakon teške dijagnoze Edo iz 'Života na vagi' otišao na more: 'Ljeto je ipak stiglo i do mene'

Nakon što je nedavno otkrio da se bori s ozbiljnim oblikom hernije diska zbog kojeg bi mogao završiti na operaciji, trener iz RTL-ove emisije 'Život na vagi' Edin Mehmedović nije dopustio da mu zdravstveni problemi potpuno pokvare ljeto, piše RTL.hr.

Edo je na društvenim mrežama podijelio fotografiju s Dugog otoka, iz mjesta Soline, na kojoj pozira nasmijan, s mornarskom kapom na glavi i štapom za hodanje u ruci. Uz objavu je kratko napisao: "Ljeto mi se ipak odlučilo ukazati."

Podsjetimo, Mehmedović je nedavno otkrio da mu je dijagnosticirana ekstruzija diska L5-S1 te da trenutno prolazi terapije, uz strogo mirovanje, dok liječnici ne odluče hoće li biti potrebna operacija.

Njegova objava brzo je prikupila brojne reakcije pratitelja, koji su mu poželjeli brz oporavak. Mnogi su primijetili kako mu štap za hodanje odlično pristaje uz mornarsku kapu, a najviše je bilo onih koji su mu poručili da se što prije vrati u punu formu.