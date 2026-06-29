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Počeo odmor i za glumce hit serije? 'Kata' uskočila u novu ulogu, a 'Ante Vukas' spakirao kofere

Počeo odmor i za glumce hit serije? 'Kata' uskočila u novu ulogu, a 'Ante Vukas' spakirao kofere
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Foto: RTL/Pixsell

Tek što su skinuli kostime i oprostili se od seta, glumci Divljih pčela već su krenuli svatko svojim putem. Ana Marija Veselčić zamijenila je televizijske kamere kazališnim daskama, dok je Alan Blažević otputovao ravno u Beograd

29.6.2026.
21:01
Iva Rebac
RTL/Pixsell
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Snimanje druge sezone RTL-ove hit serije Divlje pčele, zasad je završilo, a glumačka ekipa napokon je mogla odahnuti nakon mjeseci intenzivnog rada. Ipak, predah neće dugo trajati  -  kamere će se ponovno upaliti već na jesen, kada počinje snimanje novih nastavaka druge sezone.

Dok su neki glumci slobodne dane jedva dočekali kako bi pobjegli na more i napunili baterije, drugi su iz jedne uloge gotovo bez predaha uskočili u novu. Među njima je i Ana Marija Veselčić, gledateljima poznata kao Kata Runje, koja je sa seta serije ravno otišla na kazališne probe.

Sa seta ravno na kazališne daske

U splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu priprema predstavu "Herscht 07769" nobelovca Lászla Krasznahorkaija, koja će u sklopu ovogodišnjeg Splitskog ljeta doživjeti svoju hrvatsku praizvedbu u režiji Ivice Buljana.

No, ovakav tempo njoj, kaže nam, nimalo ne pada teško.

"To je moj ansambl i u svom sam Splitu. Nije mi teško", govori nam glumica kojoj je HNK Split matično kazalište.

Splitsko ljeto traje od 14. srpnja do 14. kolovoza, pa se nameće pitanje - kada će 'Kata Runje' pronaći vremena za odmor?

"Naći će se i za to vremena. Ne treba meni ništa posebno. Najvažnije mi je da sam ljeti u društvu dragih ljudi, da se ima što pojesti i popiti i da se polako živi."

Recept za savršen odmor

Za razliku od onih koji godišnji odmor ispunjavaju izletima i aktivnostima, Ana Marija bira sasvim jednostavan recept za sreću.

"Ležaljka, knjiga, križaljka i neki hladni napitak", kaže bez razmišljanja.

Godišnje odmore nikada detaljno ne planira.

"Koliko imam vremena i sredstava tako se organiziram."

Nema ni omiljenu plažu -  kaže da su joj sve splitske plaže jednako drage. Ipak, istaknula je u razgovoru, najljepše ljetne uspomene vežu je uz ljeta koja je kao dijete provodila u Supetru na Braču.

"Tada si jedino morao razmišljati o tome što će biti za ručak i večeru i je li ostalo tople vode u bojleru da se možeš istuširati."

Ni 'Ante Vukas' ne miruje

S druge strane, njezin veliki televizijski suparnik 'Ante Vukas' nije ni stigao raspakirati kofere.

Alan Blažević, kojeg gledatelji obožavaju u ulozi strogog i beskompromisnog patrijarha obitelji Vukas, čim je završio snimanje 'Divljih pčela' otputovao je, ali ne na godišnji odmor.

Glumca je posao odveo u Beograd, gdje ovih dana gostuje u snimanju jedne dramske serije.

"Tjedan dana ću biti tamo, a tek onda idem na more. Ljetna pauza od snimanja uvijek traje dva mjeseca i onda se na jesen ponovno vraćamo na set", otkriva Blažević.

Čini se da za glumce Divljih pčela nema puno predaha. Tek što su završili jednu sezonu, mnogi su već krenuli s novim angažmanima, a pravo ljetno opuštanje morat će ugurati između obveza prije povratka na set. Gdje ih ponovno čekaju kamere i nastavak priče koja je osvojila gledatelje.

Ana Marija VeselčićAlan BlaževićDivlje PčeleGodišnji Odmor
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