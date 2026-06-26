Sanja Vejnović zagrlila kolegu, fanovi odmah reagirali: 'Mani se Mirjana čestitog čovjeka'

Proslavljena hrvatska glumica Sanja Vejnović trenutno je u fokusu javnosti zbog uloge negativke Mirjane Vukas u RTL-ovoj hit seriji "Divlje pčele". Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju koja otkriva potpuno drugačiju atmosferu od one na malim ekranima. Na njoj pozira u prisnom zagrljaju s kolegom Vladimirom Posavcem Tušekom, čiji lik generala Ranka Badurine u seriji predstavlja moralnu vertikalu, stvarajući tako zanimljiv kontrast koji je oduševio njihove pratitelje.

Prijateljstvo rođeno u pauzama od snimanja

Iako se njihovi likovi u kompleksnoj radnji serije, smještenoj u dalmatinsko zaleđe pedesetih godina, ne susreću često, čini se da su Sanja i Vladimir svaku priliku iskoristili za druženje. Fotografija, na kojoj nasmijana glumica odmara glavu na ramenu svog kolege, svjedoči o njihovoj bliskosti i opuštenosti. "Iako smo u 'Divljim pčelama' zajedno odradili tek nekoliko scena, čini mi se da smo puno više vremena proveli smijući se i komentirajući život u glumačkoj sobi", otkrila je Vejnović u opisu, dajući naslutiti da je kemija među glumačkom postavom jedan od ključeva uspjeha serije.

Svojom je objavom potvrdila ono što mnogi pretpostavljaju – da se najbolji trenuci često događaju daleko od očiju javnosti. "Ponekad se najbolje priče dogode baš kad se kamere ugase", zaključila je i zahvalila Tušeku na "kolegijalnosti i prijateljskoj podršci". Ovaj uvid u prijateljsku atmosferu na setu pruža novo svjetlo na zahtjevne uloge koje glumci tumače, pogotovo kada se uzme u obzir oštar kontrast između Sanjine antagonistice i Tušekovog lika, koji je postao miljenik publike.

Obožavatelji oduševljeni

Reakcije pratitelja nisu izostale, a komentari su se nizali jedan za drugim. Mnogi su pohvalili njihovu kemiju, pišući poruke poput "Baš ste lijep par" i "Divni ste oboje, baš oduševljavate". Neki su se duhovito osvrnuli i na njihove uloge u seriji: "Man se Mirjana tok čestitog čoveka, pokvarićeš ga", poručio je jedan obožavatelj, aludirajući na Sanjinu ulogu negativke.

Popularnost Vladimira Posavca Tušeka potvrđena je i u jednoj RTL-ovoj anketi, gdje su ga gledatelji proglasili najzgodnijim muškarcem u seriji. Podršku im je u komentarima pružio i kolega iz serije Amar Bukvić. Objava je stigla u savršenom trenutku, nedugo nakon završetka emitiranja prve sezone serije koja je postigla golem uspjeh. Serija "Divlje pčele" ne samo da je zabilježila visoku gledanost, već je u svibnju osvojila i nagradu Story Hall of Fame za najbolju TV seriju prema glasovima čitatelja.

Dok obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju jesen i početak druge sezone, koja je već u produkciji i najavljuje nove likove i zaplete, ovakve objave glumaca dodatno podižu uzbuđenje. Fotografija Sanje Vejnović i Vladimira Posavca Tušeka podsjetnik je da su iza napetih scena i dramatičnih zapleta na setu prisutni smijeh, prijateljstvo i podrška, ključni sastojci za uspjeh svakog velikog projekta koji je osvojio srca publike.