Obračun u Istri: Pred djecom mlatili dvojicu muškaraca, jedan izvadio pištolj i opalio

Pulska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad šestoricom muškaraca zbog sumnje da su nakon fizičkog napada i prijetnji smrću, teško ozlijedili jednog, a lakše drugog muškarca u Vodnjanu. Napad se dogodio pred troje djece, a tijekom sukoba jedan je muškarac ispalio hitac iz pištolja.

Policija sumnjiči petoricu muškaraca u dobi od 42, 27, 23, 21 i 44 godine za kaznena djela teške tjelesne ozljede u pokušaju i prijetnje na štetu 32-godišnjaka te teške tjelesne ozljede i prijetnje na štetu 45-godišnjaka. Na teret im se stavljaju i tri kaznena djela povrede djetetovih prava.

Šezdesetpetogodišnjak se, pak, sumnjiči za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Prema policijskom izvješću, do sukoba je došlo 4. kolovoza oko 19.45 sati u Ulici Pian u Vodnjanu. Po dolasku na mjesto događaja policijski službenici utvrdili su da je petorica muškaraca, u prisutnosti troje djece, fizički napala i prijetila smrću dvojici muškaraca u dobi od 45 i 32 godine.

Napadači su ih, kako navodi policija, udarali rukama i palicom. U napadu je 45-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede, dok je 32-godišnjak lakše ozlijeđen.

Tijekom sukoba 65-godišnjak je na ulici ispalio hitac iz pištolja, čime je, prema sumnjama policije, počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Policija je svih šest muškaraca uhitila i privela u policijsku postaju, gdje je nad njima provedeno kriminalističko istraživanje.

Po njegovu dovršetku, osumnjičenici su 5. kolovoza u večernjim satima, uz kaznene prijave, predani u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.