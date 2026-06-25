Poslastica za fanove 'Divljih pčela': Badurina otkrio što se zbiva iza kulisa serije

Glumac Vladimir Posavec Tušek (51), kojeg gledatelji trenutačno prate u ulozi Ranka Badurine u RTL-ovoj seriji Divlje pčele, razveselio je obožavatelje emotivnom objavom na Instagramu. Podijelio je video s najzanimljivijim trenucima iza kulisa te otkrio da je snimanje završeno, ali i da se nastavak serije vraća vrlo uskoro.

'Prošli smo sva četiri godišnja doba'

U opisu videa, Posavec-Tušek je napisao: “Prošli smo sva 4 godišnja doba i bilo je predivno družiti se s vama”, uz hashtagove #fourseasons i #actorslife, obilježivši time završetak rada na setu serije Divlje pčele. Objavljeni video donosi dirljivi kolaž fotografija i kratkih isječaka koji prikazuju opuštenu i prijateljsku atmosferu među glumačkom ekipom.

Gledatelji tako mogu zaviriti u brojne trenutke iza kamera - od zagrljaja, šaljivih plesova i zajedničkih selfija do komičnih scena, poput one u kojoj se dvojica glumaca pojavljuju u ženskoj odjeći i perikama. Uz zabavne trenutke, video prikazuje i zahtjevne uvjete snimanja, primjerice noćne scene u mračnoj šumi, kao i rad u različitim vremenskim prilikama - od snježnih pejzaža u kojima glumci nose zimske kapute i oružje, do sunčanih šuma. Sve to dodatno naglašava poruku o “prolasku kroz sva četiri godišnja doba”.

Ipak, najviše pažnje obožavatelja privukao je završetak videa, gdje se uz kadrove starinskog ureda pojavljuje poruka: “Vidimo se na jesen @divljepcele”.

Foto: RTL

Uspješna adaptacija smještena u pedesete

Objava je izazvala brojne reakcije gledatelja, koji su u komentarima istaknuli koliko im serija znači. “Konačno nešto što nas je zadržalo ispred TV-a. Savršeni glumci, sve je savršeno. Bravo ekipa”, “Falite nam” i “Super serija i divni glumci” samo su neke od poruka koje svjedoče o popularnosti serije.

Podsjetimo, radnja Divljih pčela smještena je u pedesete godine prošlog stoljeća u fiktivno selo Vrilo u Dalmatinskoj zagori. Serija prati život triju sestara koje se bore za opstanak u tradicionalnom i patrijarhalnom društvu. Autentičnost epohe postignuta je pažljivo izgrađenim scenografijama u Jadran filmu u Zagrebu te snimanjem na lokacijama u okolici Sinja.