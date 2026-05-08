‘Badurina’ proglašen najzgodnijim u 'Divljim pčelama': Njegova reakcija na to nas je oduševila

U televizijskom svijetu u kojem često dominiraju glasni likovi i brze, površne priče, s vremena na vrijeme pojavi se netko tko osvaja – tiho. Upravo takav je general Ranko Badurina iz RTL-ove hit serije ‘Divlje pčele’, kojeg glumac Vladimir Posavec Tušek (51) utjelovljuje s rijetkom dozom suptilnosti, topline i unutarnje snage.

Ranko nije tipičan general. Iza njegove smirene vanjštine krije se život obilježen ratovima, gubicima i razočaranjima, ali i nečim što se danas možda pomalo zaboravlja – vjerom u dobrotu.

Rat ga, zanimljivo, nije učinio grubim, nego mudrim. Umjesto ideologijama, vjeruje ljudima. I upravo u tome, čini se, leži tajna njegove privlačnosti.

Publika odlučila: Badurina uvjerljivo prvi

Da publika to itekako prepoznaje, potvrdila je i nedavna anketa na portalu Rtl.hr, u kojoj su gledatelji birali najzgodniji muški lik u seriji. Konkurencija je bila ozbiljna, uključujući i kolege čak 25 godina mlađe, no pobjeda je bila uvjerljiva – s više od tisuću glasova prednosti titulu je odnio upravo general Badurina. Dok su se za drugo mjesto borili glumci koji utjelovljuju Tomu Domazeta i Antu Vukasa, Badurina je od samog početka glasanja držao vodeću poziciju i s vremenom samo povećavao prednost.

Kada smo tu vijest prenijeli samom glumcu, njegova reakcija bila je upravo onakva kakvu bismo i očekivali – skromna. Pomalo zatečen, priznao je kako mu je rezultate ankete prvi proslijedio kolega Amar Bukvić, koji u seriji igra Tomu Domazeta.

„Evo, ne znam što bih rekao. Polaskan sam. U godinama sam kada mislim da to i nije važno, ali dobro – sve skupa je jako simpatično“, rekao je kroz osmijeh, ne skrivajući blagu nelagodu zbog cijele situacije. U svom prepoznatljivom duhovitom tonu dodao je: „I da, da, posjedujem estetski minimum“.

U nastavku razgovora brzo postaje jasno – nema tu ni trunke hvalisavosti. Naprotiv, riječ je o povučenoj i skromnoj osobi koja će, kako sam kaže, sada morati podnijeti i malo „zezanja na setu“.

Što publika zapravo vidi?

A što je zapravo presudilo u očima publike? Istina, Vladimir Posavec Tušek je markantan i naočit muškarac, no je li to bilo ključno? Ili su važniju ulogu odigrali karakter i emocije koje donosi kroz lik?

“Vjerojatno je to kombinacija. To je nešto čime zračiš, dolazi iznutra. Vjerujem da je ljudima to privlačno ili zanimljivo“, objašnjava.

Zanimljivo je i to da, unatoč velikoj popularnosti, lik Badurine nije među najzastupljenijima u seriji.

„Vrlo mi je interesantno kako je lik toliko popularan, a mene nema mnogo – nisam glavni lik“, kaže glumac.

Snaga, nježnost i stare vrijednosti

Ipak, Badurina je pažljivo oblikovan kao spoj snage i nježnosti. Posavec Tušek ističe kako je riječ o liku koji je istovremeno general i ratnik, ali pomalo pjesnik i romantičar – čovjek koji nosi „neke stare vrijednosti“, kako ih sam naziva, a koje očito ni danas nisu izgubile na važnosti.

Dok publika uživa u njegovim scenama iza kulisa, ističe, vlada jednako lijepa atmosfera.

“Idem na set s osmijehom, zaista s radošću. Ustanem ujutro u 5.20 i to s osmijehom“, naglašava.

Možda upravo ta iskrena radost i unutarnji mir čine razliku. Jer ponekad najviše osvoje oni koji se najmanje trude impresionirati.

