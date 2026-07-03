Marin Klišmanić uživa u braku, a za Net.hr progovorio je i o prinovi

Mladi glumac Marin Klišmanić (30), zvijezda serije "Divlje pčele", nedavno je uplovio u bračnu luku sa svojom odabranicom, vizažisticom Katarinom. U prvim tjednima bračnog života, Klišmanić ne skriva oduševljenje novom životnom fazom, otkrivajući kako se osjeća ispunjenije no ikad, kakve planove kuje sa suprugom za nadolazeće mjesece te razmišljaju li o proširenju obitelji.

Ostvarenje sna za koji nije ni znao da ga sanja

Na pitanje kako se snalazi u novoj ulozi supruga, glumac s osmijehom odgovara da mu je jako lijepo i ugodno. Čini se da je brak za njega bio korak koji je njegovom životu dao novu dimenziju i smisao.

"Baš mi se čini da živim svoju svrhu otkad sam se oženio. To mi daje priliku da se za nekoga brinem, da nekome skuham, da nekome bude dobro", iskreno je podijelio Klišmanić. Priznao je kako ga je intenzitet tih osjećaja iznenadio. "Nisam ni znao da mi je to ostvarenje nekog sna jer nisam ni znao da mi je to san", dodao je, ističući kako je najljepši dio braka upravo osjećaj zajedništva.

"Sada više ne razmišljam za jednog, nego razmišljam za dvoje i to mi je baš lijepo. Lijepo je imati nekoga i imati se gdje vratiti doma", zaključio je glumac, opisujući toplinu i sigurnost koju mu pruža bračni život.

Ljeto za odmor u Dalmaciji, a medeni mjesec čeka zimu

Iako bi mnogi očekivali da će novopečeni mladenci odmah otputovati na medeni mjesec, Marin i Katarina morali su ga odgoditi zbog poslovnih obveza. Glumac se ubrzo nakon vjenčanja morao vratiti na set, a i njegova supruga imala je poslovnih zadataka koje nije mogla odgoditi.

Ipak, planovi za romantično putovanje već postoje, no realizirat će se tek na zimu. "Odlučili smo to malo odgoditi za tamo negdje zimu, da odemo na neku ljetnu destinaciju", otkrio je Klišmanić. Na popisu želja nalaze se egzotične lokacije koje će im pružiti bijeg od zime i priliku da se u potpunosti posvete jedno drugome. "Nešto razmišljamo o Tajlandu i Filipinima, nešto u tom stilu", kazao je.

Do tada, ljeto je rezervirano za prijeko potreban odmor nakon naporne sezone snimanja. Glumac planira provesti većinu vremena u rodnim Kaštelima. "Puno odmora, idem kući u Kaštela i teško će me netko pomaknuti od tamo", rekao je kroz smijeh, dodavši kako će možda nakratko posjetiti prijatelje u Dubrovniku.

Proširenje obitelji još nije tema

Nakon vjenčanja, logično se nameće i pitanje o sljedećem velikom koraku - proširenju obitelji. Međutim, ističe kako o tome još ne razmišlja te da on i supruga trenutačno uživaju u zajedničkom vremenu i početku bračnog života.

Na izravno pitanje planira li uskoro postati otac, glumac je kratko i jasno odgovorio: "Nisam još došao do toga. To je sve što mogu reći".

Zasad su u potpunosti usredotočeni na sebe, svoj odnos i stvaranje zajedničkih uspomena, a prije svega na zasluženi odmor koji ih čeka u Dalmaciji prije novih profesionalnih i privatnih izazova.