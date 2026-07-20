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DOMAĆA DIVA /

Sanja Vejnović oduševila u crvenoj ljetnoj haljini: 'Tvoja ljepota je mene vječno očarala'

Sanja Vejnović oduševila u crvenoj ljetnoj haljini: 'Tvoja ljepota je mene vječno očarala'
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Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dok se s nestrpljenjem iščekuje nova sezona serije "Divlje pčele", glumica je privukla lavinu komplimenata ljetnim modnim izdanjem

20.7.2026.
21:23
Hot.hr
Slavko Midzor/PIXSELL
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Hrvatska glumačka diva Sanja Vejnović (64), poznata po brojnim filmskim, kazališnim i televizijskim ulogama, ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja na društvenim mrežama. Iako njezina najnovija objava na Instagramu ne sadrži opis, fotografija sama po sebi govori tisuću riječi. Glumica, čini se, puni baterije na zasluženom odmoru, daleko od svjetala reflektora i snimanja.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Odmor od uloge negativke hit seriji

Sanja Vejnović posljednjih je mjeseci u fokusu javnosti zbog uloge antagonistice Mirjane Vukas u popularnoj RTL-ovoj seriji "Divlje pčele", čija se druga sezona s nestrpljenjem iščekuje. Dok njezin lik na ekranu izaziva napetost, glumica u privatnom životu uživa u potpunoj suprotnosti. Na fotografiji pozira u kamenom dvorištu, odjevena u lepršavu crvenu haljinu otvorenih ramena.

Bez riječi osvojila pratitelje

Njezini pratitelji odmah su je obasuli komplimentima, potvrđujući koliko je cijene. "Tvoja ljepota je mene vječno očarala. Ljepota nije kao magla da nestaje, a ti si primjer", napisao je jedan korisnik. Drugi su se složili, dodajući: "Lijepo ti stoji crvena boja, divna si Sanja!". Komentari prepuni srca i pohvala svjedoče o snažnoj vezi koju je izgradila sa svojom publikom.

Ova naizgled jednostavna fotografija s ljetovanja još je jednom potvrdila status Sanje Vejnović kao jedne od najomiljenijih hrvatskih glumica, koja svojom pojavom i elegancijom s lakoćom plijeni pažnju, čak i bez ijedne napisane riječi.

 

Sanja VejnovićDivlje PčeleVoyo
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