Uhićenja na području Zadarske županije: 'Palo' više ljudi zbog korupcije

Zadarska policija po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) provodi u utorak ujutro uhićenja.

Uhićenja se provode na području Zadarske županije u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

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