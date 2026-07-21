Uhićenja na području Zadarske županije: 'Palo' više ljudi zbog korupcije

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Uhićenja se provode na području Zadarske županije u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela
Zadarska policija po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) provodi u utorak ujutro uhićenja.
Uhićenja se provode na području Zadarske županije u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
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