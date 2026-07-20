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USKOK podigao optužnicu protiv carinika: Objavili detaljno kako je 'operirao' i zarađivao

USKOK podigao optužnicu protiv carinika: Objavili detaljno kako je 'operirao' i zarađivao
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Okrivljenika se tereti da je, u razdoblju od 14. siječnja do 10. ožujka 2026. kao carinski službenik u Carinskoj upravi Ministarstva financija Republike Hrvatske, od odgovorne osobe jednog trgovačkog društva zatražio mito

20.7.2026.
10:12
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 11. ožujka pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1968.) zbog počinjenja kaznenih djela primanja mita te zlouporabe položaja i ovlasti.

"Okrivljenika se tereti da je, u razdoblju od 14. siječnja do 10. ožujka 2026. kao carinski službenik u Carinskoj upravi Ministarstva financija Republike Hrvatske, od odgovorne osobe jednog trgovačkog društva zatražio mito", navodi USKOK.

Naime, dodaje USKOK, okrivljenik je u postupku poreznog nadzora utvrdio nezakonitosti u poslovanju  tog trgovačkog društva.

Daj 5000 eura ili ide kaznena prijava

"Potom je od odgovorne osobe tog trgovačkog društva zatražio 5000 eura kako protiv njega ne bi podnio kaznenu prijavu i kako bi postupanje povodom provedenih poreznih nadzora okončao izdavanjem prekršajnih naloga s novčanim kaznama izrečenima u najmanjem propisanom iznosu. Navedeno je okrivljenik i učinio te je za navedeno postupanje od odgovorne osobe tog društva uzeo 5000 eura", navodi USKOK u priopćenju.

UskokIstragaCarinikMito
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