Vojničke čizme odvele ih u pritvor: USKOK tvrdi da je nabava namjerno bila razdvojena u dva dijela
Bivšem načelniku Sektora za javnu nabavu Ministarstva obrane, brigadiru Ivici Devčiću, i vlasnici zagrebačke tvrtke Alma Boch nakon ispitivanja u USKOK-u određen je jednomjesečni istražni zatvor. Tužiteljstvo ih sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti te pogodovanje u postupku javne nabave vojne opreme.
Prema sumnjama USKOK-a, Devčić je prije sedam do osam godina, dok je vodio javnu nabavu u MORH-u, pogodovao tvrtki Alma Boch prilikom nabave vojničkih čizama.
Njegov odvjetnik po službenoj dužnosti Dražen Gazda rekao je da je Devčić tijekom ispitivanja iznio aktivnu obranu te odbacio sve optužbe.
Anušić: 'Nema mjesta za korupciju'
Prema USKOK-ovim sumnjama, nabava 260 pari vojničkih čizama namjerno je podijeljena u dva odvojena postupka kako bi se izbjegao postupak javne nabave veće vrijednosti. Broj čizama u prvom postupku smanjen je sa 150 na 127 pari nakon što je pristigla ponuda premašila propisani prag, dok je preostala količina nabavljena u drugom postupku.
Tužiteljstvo tvrdi da je ukupna vrijednost nabave na kraju premašila 62.487,75 eura, a da je tvrtka Alma Boch time ostvarila protupravnu imovinsku korist od 25.960,43 eura.
Ministar obrane Ivan Anušić poručio je da u Hrvatskoj vojsci nema mjesta za korupciju te podsjetio da se tvrtka povezana sa slučajem od prošle godine više ne može javljati na natječaje MORH-a.
Tvrtka je, prema ranijim saznanjima, pala zbog lažnih licenci za zaštitne ploče koje se ugrađuju u pancirne prsluke.
Kako doznajemo, istražitelji su tijekom pretresa izuzeli i dodatnu dokumentaciju iz razdoblja kada je Devčić bio na čelu vojne javne nabave. Brigadir će, sukladno proceduri, biti udaljen iz Hrvatske vojske dok traje postupak.