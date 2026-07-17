Vojničke čizme odvele ih u pritvor: USKOK tvrdi da je nabava namjerno bila razdvojena u dva dijela

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DEVČIĆ UDALJEN IZ VOJSKE /

Bivšem načelniku Sektora za javnu nabavu Ministarstva obrane, brigadiru Ivici Devčiću, i vlasnici zagrebačke tvrtke Alma Boch nakon ispitivanja u USKOK-u određen je jednomjesečni istražni zatvor. Tužiteljstvo ih sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti te pogodovanje u postupku javne nabave vojne opreme.

Prema sumnjama USKOK-a, Devčić je prije sedam do osam godina, dok je vodio javnu nabavu u MORH-u, pogodovao tvrtki Alma Boch prilikom nabave vojničkih čizama.

Njegov odvjetnik po službenoj dužnosti Dražen Gazda rekao je da je Devčić tijekom ispitivanja iznio aktivnu obranu te odbacio sve optužbe.

Anušić: 'Nema mjesta za korupciju'

Prema USKOK-ovim sumnjama, nabava 260 pari vojničkih čizama namjerno je podijeljena u dva odvojena postupka kako bi se izbjegao postupak javne nabave veće vrijednosti. Broj čizama u prvom postupku smanjen je sa 150 na 127 pari nakon što je pristigla ponuda premašila propisani prag, dok je preostala količina nabavljena u drugom postupku.

Tužiteljstvo tvrdi da je ukupna vrijednost nabave na kraju premašila 62.487,75 eura, a da je tvrtka Alma Boch time ostvarila protupravnu imovinsku korist od 25.960,43 eura.

Ministar obrane Ivan Anušić poručio je da u Hrvatskoj vojsci nema mjesta za korupciju te podsjetio da se tvrtka povezana sa slučajem od prošle godine više ne može javljati na natječaje MORH-a.

Tvrtka je, prema ranijim saznanjima, pala zbog lažnih licenci za zaštitne ploče koje se ugrađuju u pancirne prsluke.

Kako doznajemo, istražitelji su tijekom pretresa izuzeli i dodatnu dokumentaciju iz razdoblja kada je Devčić bio na čelu vojne javne nabave. Brigadir će, sukladno proceduri, biti udaljen iz Hrvatske vojske dok traje postupak.