Malim iznajmljivačima prekipjelo, Matić: 'Mogli bismo ostati bez posla zbog jednog detalja'

Novi prijedlog zakona o turizmu podigao je veliku buru u javnosti, a posebno među malim obiteljskim iznajmljivačima. Dok se vladajući i oporba prepiru oko detalja, oni kojih se zakon najviše tiče upozoravaju da se iza naizgled benignih promjena krije opasnost koja bi mogla desetkovati sektor.

Hana Matić, potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, tvrdi da je zakon "samo jedna dimna zavjesa" koja skriva stvarne namjere zakonodavca.

Matić je za RTL Danas istaknula kako je oporba s pravom prepoznala da se novim zakonom neće riješiti gorući problem iznajmljivanja na crno. Prema njezinim riječima, uvođenje registracijskog broja za one koji već posluju legalno neće utjecati na ogroman broj nelegalnih iznajmljivača.

"To je samo izlika da se uvede sasvim novi zakon", upozorava Matić, tvrdeći da je pravi cilj nešto posve drugo - obavezna rekategorizacija koja bi mogla brojne iznajmljivače ostaviti bez posla.

Opasnost se krije u pravilniku Ministarstva

Najveći strah malih iznajmljivača leži u odredbi o obveznoj kategorizaciji, čiji detalji još uvijek nisu poznati. Ono što je posebno problematično jest činjenica da o ključnim uvjetima neće odlučivati Hrvatski sabor kroz zakon, već Ministarstvo turizma putem pravilnika, daleko od očiju javnosti.

"Mi ne znamo što će ta kategorizacija sadržavati i koje će biti njezine odredbe. To je posebno problematično jer o njoj neće odlučivati Sabor, nego Ministarstvo", naglašava Matić, dodajući kako u tome leži najveća opasnost novog zakona.

Da bi pojasnila koliko situacija može biti apsurdna, Matić navodi plastičan primjer koji zorno prikazuje strahove iznajmljivača.

"U toj novoj kategorizaciji može biti propisano da vam, recimo, spavaća soba mora imati 12 kvadrata. Vi imate 10. Ili kupaonica mora imati pet kvadrata, a vi imate četiri", objašnjava. U takvom slučaju, ako iznajmljivač ne zadovoljava nove, proizvoljno određene uvjete, mogao bi trajno izgubiti rješenje o iznajmljivanju.

"Gubite rješenje koje ste do sada imali, bez obzira na sve. Mogli ste iznajmljivati zauvijek, a sada to gubite", ističe ona. Pravila tog pravilnika još nitko ne zna, što stvara ogromnu nesigurnost.

Vlada ignorira stotine primjedbi, spremaju se prosvjedi

Iako se očekuje drugo čitanje zakona najesen, nakon ljetne stanke u Saboru, u udruzi su pesimistični oko mogućih promjena. Matić poziva oporbu da podnese što više amandmana, no ne vjeruje da će ih vladajući prihvatiti. Svoj pesimizam temelji na dosadašnjem iskustvu.

"Ministar je u e-savjetovanju imao priliku izjasniti se o preko 400 komentara građana i naše udruge. Svi ti argumentirani prijedlozi i sugestije su odbačeni", kaže Matić. Dodaje kako je ministar jasno poručio da se ide dalje s reformom turizma, a takve su reforme u Hrvatskoj, prema njezinom mišljenju, "najčešće završavale uništavanjem sektora na koji se odnose".

Zbog svega navedenog, budućnost malih iznajmljivača je neizvjesna. Ako vladajući ne pokažu sluh za njihove probleme i ne odustanu od spornih odredbi, jesen bi mogla biti obilježena prosvjedima.

Na pitanje hoćemo li vidjeti iznajmljivače na ulicama, Matić je kratko poručila: "Rekla bih da su sve opcije otvorene i da je ta opcija izgledna". Očito je da vladajuće čeka vruća politička jesen.