Padaju cijene goriva, inflacija usporava - što s cijenama na Jadranu? Vedriš: 'Konkurencija čini svoje'

Vozače od utorka očekuje osjetno pojeftinjenje goriva. Kako je RTL Danas prvi objavio, cijene bi se trebale vratiti gotovo na razine prije naftne krize u Hormuškom tjesnacu.

Prema trenutačnim izračunima, litra benzina trebala bi stajati 1,50 eura, što je sedam centi manje nego dosad. Dizel bi trebao pojeftiniti za 13 centi, na 1,46 eura po litri, dok će najveće pojeftinjenje imati plavi dizel, čija bi cijena trebala pasti za 14 centi, na 92 centa po litri.

Energetski stručnjak Davor Štern smatra da bi se trend nižih cijena mogao nastaviti. "Cijene bi trebale ostati ovakve ili dodatno snižene, vidimo da se Amerika sada upravo nadopunjuje zbog OK cijena, mislim da će doći cijena do 50 dolara po barelu - ako se ne dogodi nešto."

Konačnu odluku o novim cijenama goriva Vlada će donijeti u ponedjeljak. Iz Vlade poručuju kako su moguće manje prilagodbe, ali da će pad cijena goriva i dalje biti značajan.

Pad cijena energenata mogao bi dodatno pridonijeti smirivanju inflacije. Energija je već nekoliko mjeseci glavni generator visoke stope inflacije, iako se na godišnjoj razini već bilježi blago usporavanje. Na mjesečnoj razini cijene energije pale su za dva posto.

Očekuje se usporavanje inflacije

Prema posljednjim podacima, inflacija je u svibnju iznosila 5,2 posto, čime je opći rast cijena na godišnjoj razini usporio. Novi podaci za lipanj očekuju se iduće srijede.

Ekonomski stručnjak Mladen Vedriš očekuje nastavak tog trenda. "Očekujem i daljnje usporavanje."

Dodaje kako ne očekuje nagle promjene, ali smatra da će podaci potvrditi nastavak smirivanja inflacije. "Ništa nije to sada spektakularno, ali je bitno da je trend preokrenut."

Ipak, pred Hrvatskom je vrhunac turističke sezone pa ostaje pitanje hoće li rast cijena usluga ponovno pogurati inflaciju. Vedriš smatra da za to nema puno prostora. "Ja mislim da su se izvukle pouke, konkurencija čini svoje, vidimo Španjolsku, Francusku, Italiju koje pokušavaju na razne načine privući goste."

Iznajmljivači: Prostora za sniženja nema

Ranije je ministar turizma Tonči Glavina pozvao na spuštanje cijena u turizmu, a premijer je upozorio kako s cijenama u turističkom sektoru treba biti oprezan.

No predstavnici malih iznajmljivača poručuju da prostora za dodatna sniženja gotovo i nema. Hana Matić iz inicijative Spasimo male iznajmljivače kaže: "Ne bih rekla da će biti dizanja cijena, ali naljutila nas je izjava ministra osobito s obzirom na rast troškova i dizanje poreza."

Dok turisti troše, domaći poduzetnici pažljivo računaju. U Hrvatskoj obrtničkoj komori poručuju kako nastoje zadržati cijene unatoč sve većim troškovima poslovanja.

Potpredsjednik HOK-a Joso Smolić ističe: "Mi radimo na uštrb marže i gledamo kako opstati. Ne očekujemo skok cijena - ako ostanu na razini prošle godine mislim da je to dobra stvar."

A kada turistički šušur i opuštena ljetna potrošnja padnu u zaborav, jesenska računica kuca na vrata.