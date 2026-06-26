Doznajemo nove cijene goriva: Evo što će vozače u utorak dočekati na benzinskim pumpama

RTL Danas u petak doznaje nove cijene goriva, koje će vrijediti od idućeg utorka.

Eurosuper će koštati 1,50 eura po litri, što predstavlja pojeftinjenje od sedam centi.

Eurodizel će stajati 1,46 eura po litri, što znači da pojeftinjuje za 13 centi.

Plavi dizel plaćat ćemo 0,92 eura po litri, odnosno 14 centi jeftinije.

Cijene bi trebale vrijediti od utorka, nakon što ih Vlada na telefonskoj sjednici i službeno odredi.