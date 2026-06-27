Stižu stroža pravila, a kazne idu i do 130.000 eura! 'Cilj se neće postići'

Vlada novim prijedlogom zakona o ugostiteljskoj djelatnosti uvodi i niz novosti u turizmu. Najzvučnija je obvezni registracijski broj za iznajmljivače koji se oglašavaju na globalnim platformama.

Gužva u Splitu, ali i u ostalim turističkim gradovima. Utrka za gostima na obali traje već neko vrijeme, no po starim pravilima. Od iduće godine pred iznajmljivače bi mogao stići cijeli niz novosti.

Uvođenje takozvanog registracijskog broja za iznajmljivače, s kojim se želi stati na kraj sivoj i crnoj zoni, jedna je od glavnih novina.

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'Zakon neće promijeniti najam na crno'

"Cilj tog cijelog procesa je da digitalne platforme prema kojima je najviše usmjerena ta uredba da se njima onemogući, odnosno obeshrabri ih da imaju uopće na svojim platformama navedene smještajne objekte i pružatelje usluga koji nisu registrirani u državama zemljama članicama", kaže ministar turizma Tonči Glavina.

U protivnom su propisane i visoke kazne, od 13 do čak 130 tisuća eura ili od jedan do šest posto financijskog prihoda za pružatelje internetskih platformi za kratkoročno iznajmljivanje. Iz udruge "Spasimo male iznajmljivače" tvrde – željeni cilj se neće postići.

"Ovaj zakon neće bitno promijeniti najam na crno zato što je fokusiran isključivo na internetske platforme a dominantno se takva vrsta najma na crno iznajmljivanja odvija putem društvenih mreža, WhatsApp grupa, putem oglasnika i slično, a oni ostaju potpuno ispod radara", kaže potpredsjednica udruge Hana Matić.

Zakon također uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještajnih objekata, koja će se provoditi svakih pet ili deset godina, ovisno o vrsti objekta.

"Vi danas imate dozvole koje su stare i po dvadeset godina, imate apartmane u koje godinama nije ništa ulagano, a imate apartmane koji su poprilično dobro sređeni, a svi oni su recimo u kategoriji tri zvjezdice", kaže mali iznajmljivač Ante Glavaš.

'Želimo balansirati turizam s kvalitetom života'

Novim se zakonom pravnim osobama i obrtnicima, ukida mogućnost izdavanja novih rješenja za apartmane i sobe u prostorima stambene namjene. Pooštravaju se kontrole, a od iduće godine osim Državnog inspektorata kontrole će provoditi Carinska uprava i komunalni redari.

"Vrlo jasno šaljemo poruku da želimo balansirati turizam s kvalitetom života. Želimo poslati poruku da su stambene zgrade mjesta gdje se stanuje i da ako postoji turistička djelatnost tu da ona bude podržana velikom većinom stanara koji tu žive", kaže Glavina.

Iako pozdravljaju ideju uvođenja reda, udruge se žale kako nisu bile uključene u izradu zakona, dok je njihovih 300 komentara na e-savjetovanju mahom - odbijeno.

"Što je porazno i pokazuje da je donošenje zakona bila čista formalnost bez transparentnosti, bez dijaloga koji je nužan i bojim se da takav zakon neće dovesti do ciljeva koji su proklamirani", kaže Matić. Zakon bi nakon saborske procedure mogao stupiti na snagu već sljedeće godine.