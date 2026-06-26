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Stižu stroža pravila za iznajmljivače, a internetskim platformama prijete kazne i do 130.000 eura

Stižu stroža pravila za iznajmljivače, a internetskim platformama prijete kazne i do 130.000 eura
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Foto: Screenshot/rtldanas/Ilustracija

Rekategorizacija za iznajmljivače bit će obvezna svakih 10 godina, a za hotele i kampove svakih pet godina

26.6.2026.
12:55
Hina
Screenshot/rtldanas/Ilustracija
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Vlada Republike Hrvatske u Sabor je uputila prijedlog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se u turističku djelatnost uvodi niz novosti, između ostalih i obveza pribavljanja registracijskog broja za iznajmljivače koji se oglašavaju na globalnim platformama.

Radi se o obvezi koja proizlazi iz europske uredbe o uslugama kratkoročnog iznajmljivanja koja se primjenjuje od 20. svibnja.

"Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata", rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Cilj je da se na temelju podataka prikupljenih od internetskih platformi, istaknuo je Glavina, mogu kreirati javne politike za odgovorno upravljanje razvojem turizma, zbog čega je potrebno imati jasne, točne i usporedive podatke.

Kazne do 130 tisuća eura

Pritom se zakonom propisuju kazne od 13 do 130 tisuća eura ili od jedan do šest posto financijskog prihoda za pružatelje internetskih platformi za kratkoročno iznajmljivanje, koje ne dostave tražene podatke ili ne kontroliraju iznajmljivače.

Na taj način također će se olakšati nadzor koji će ubuduće uz Državni inspektorat provoditi i Carinska uprava te komunalni redari, ali i čuvari prirode.

Predloženim zakonom također se precizira odredba o mogućnosti smještaja osoba koji nisu članovi uže obitelji u stanovima, apartmanima i kućama za odmor, a ugostiteljima – pravnim osobama i obrtnicima, ukida se mogućnost izdavanja novih rješenja za apartmane i sobe u prostorima stambene namjene.

"Ova mjera usmjerjena je na očuvanje osnovne funkcije stanovanja, smanjenju pritiska na cijenje najma i zaštitu kvalitete života u lokalnim zajednicama”, rekao je ministar.

Svi upravni postupci kroz eTurizam

Novost iz zakonskog prijedloga je i obveza nadležnim tijelima da sve upravne postupke vode elektronički kroz sustav eTurizam, čime se žele skratiti rokovi postupaka, smanjiti administrativno opterećenje i mogućnost pogrešaka te povećati transparentnost cijelog sustava.

Osim toga, navedenim prijedlogom zakona uvodi se zabrana usluživanja energetskih pića maloljetnicima, a pružanje usluga u domaćinstvu preciznije se regulira.

"Zakon također uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještajnih objekata. Ona će se provoditi u razumnim rokovima svakih pet ili deset godina, ovisno o vrsti objekta. Cilj je osigurati da kategorizacija odražava stvarno stanje objekata i da kontinuirano podižemo kvalitetu turističke ponude", poručio je Glavina.

Rekategorizacija za iznajmljivače bit će obvezna svakih 10 godina, a za hotele i kampove svakih pet godina.

Ministar Glavina ocijenio je da predloženi zakon uređuje turistički sektor i čini ga održivim.

VladaNovi ZakonTonči GlavinaIznajmljivaciHoteliKategorizacijaTurizam
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