Plenković ide na utakmicu Vatrenih, s njim će biti i dvojica ministara

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak putuje u trodnevni službeni posjet Kanadi, tijekom kojeg će održati niz političkih i gospodarskih sastanaka te se susresti s predstavnicima hrvatske zajednice.

Tijekom boravka u Kanadi pratit će i utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije protiv Paname na Svjetskom prvenstvu.

Plenković će tijekom posjeta obići Ottawu, Toronto, Norval i Hamilton, a u izaslanstvu su i ministar gospodarstva Ante Šušnjar te ministar turizma i sporta Tonči Glavina, priopćila je Vlada Republike Hrvatske.

Sastanak s kanadskim premijerom i politički razgovori

Službeni dio posjeta započinje u Ottawi, gdje će se Plenković u zgradi kanadskog parlamenta sastati s kanadskim premijerom Markom Carneyjem. Nakon razgovora dvojice premijera u četiri oka održat će se radni ručak dvaju izaslanstava.

Prije sastanka predviđena je razmjena darova i kratka obraćanja medijima, a očekuje se razgovor o daljnjem jačanju bilateralnih odnosa Hrvatske i Kanade te suradnji na međunarodnim pitanjima.

Susreti s hrvatskim iseljeništvom

Nakon završetka službenih obveza u Ottawi premijer će posjet nastaviti susretima s hrvatskom zajednicom.

U Norvalu će razgovarati s hrvatskim svećenicima iz šireg područja Toronta u Župi Naše Gospe Kraljice Hrvata, dok će u Hamiltonu posjetiti Hrvatski sportski i društveni centar, gdje će se sastati s predstavnicima hrvatskog iseljeništva.

Gospodarska suradnja i partnerstvo u obrambenoj industriji

Drugog dana posjeta Plenković će na Munk School of Global Affairs and Public Policy održati predavanje pod nazivom "Otpornost i pouzdana partnerstva: Snaga malih država u novom geopolitičkom okruženju".

U Ontario Investment and Trade Centru sudjelovat će na sastancima s vodećim hrvatskim i kanadskim gospodarstvenicima.

Tom prilikom bit će potpisan i memorandum o razumijevanju o strateškom partnerstvu između hrvatske tvrtke Orqa i kanadske tvrtke Remote Robotics. Sporazum predviđa suradnju u području suverene umjetne inteligencije, napredne proizvodnje bespilotnih sustava te potpore obuci kanadskih oružanih snaga.

Memorandum će u nazočnosti premijera potpisati suosnivač Orqe Ivan Jelušić i osnivač tvrtke Remote Robotics Kevin Toderel.

Susret s Vatrenima uoči utakmice protiv Paname

Plenković će tijekom boravka u Torontu posjetiti i hrvatsku nogometnu reprezentaciju. U utorak ujutro sastat će se s vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza i reprezentativcima u njihovu hotelu.

Istoga dana navečer s tribina će pratiti susret Hrvatske i Paname u sklopu Svjetskog nogometnog prvenstva te pružiti podršku Vatrenima.