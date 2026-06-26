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Važan zakon na Vladi! Zabranjuje se i konzumacija energetskih pića, pratite obraćanje Plenkovića

Važan zakon na Vladi! Zabranjuje se i konzumacija energetskih pića, pratite obraćanje Plenkovića
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U saborsku proceduru bit će upućen prijedlog novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

26.6.2026.
9:54
danas.hr
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Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti s glavnim ciljem suzbijanja neregistriranog kratkoročnog najma smještaja i uvođenja registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. 

Novina je i digitalizacija cijelog procesa, a po novome će se u nadzor uz Državni inspektorat uključiti i Carinska uprava te komunalni redari. Pravnim osobama i obrtnicima se ukida mogućnost izdavanja rješenja za sobe, apartmane i studio apartmane u prostoru stambene namjene. S druge strane, ugostitelji upisani u Upisnik poljoprivrednika mogu koristiti komercijalne nazive, poput "agroturizam" ili "turističko poljoprivredno gospodarstvo". 

Uvodi se i obvezna rekategorizacija za skupinu Ostali ugostiteljski objekti za smještaj i iznajmljivače te propisuje neplaćanje turističke pristojbe kao dodatan razlog ukidanja rješenja ugostitelju i iznajmljivaču.

Novost je i da se zabranjuje konzumiranje energetskih pića u ugostiteljskom objektu osobama mlađima od 18 godina. 

VladaAndrej Plenković
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