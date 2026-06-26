Važan zakon na Vladi! Zabranjuje se i konzumacija energetskih pića, pratite obraćanje Plenkovića

Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti s glavnim ciljem suzbijanja neregistriranog kratkoročnog najma smještaja i uvođenja registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu.

Novina je i digitalizacija cijelog procesa, a po novome će se u nadzor uz Državni inspektorat uključiti i Carinska uprava te komunalni redari. Pravnim osobama i obrtnicima se ukida mogućnost izdavanja rješenja za sobe, apartmane i studio apartmane u prostoru stambene namjene. S druge strane, ugostitelji upisani u Upisnik poljoprivrednika mogu koristiti komercijalne nazive, poput "agroturizam" ili "turističko poljoprivredno gospodarstvo".

Uvodi se i obvezna rekategorizacija za skupinu Ostali ugostiteljski objekti za smještaj i iznajmljivače te propisuje neplaćanje turističke pristojbe kao dodatan razlog ukidanja rješenja ugostitelju i iznajmljivaču.

Novost je i da se zabranjuje konzumiranje energetskih pića u ugostiteljskom objektu osobama mlađima od 18 godina.