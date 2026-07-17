MORH zabranio poslove su uhićenom poduzetnicom: Procurilo kako je muljala

Ministarstvo obrane prošle je godine u lipnju zabranilo tvrtki Design Vision, u vlasništvu jučer uhićene poduzetnice, sudjelovanje na svojim natječajima na četiri godine jer su pokušali varati s referencama i sigurnosnim uvjetima za ploče koje se umeću u pancirne prsluke koje je MORH nabavljao, pišu 24 sata.

Vlasnica tvrtke Alma Boch u četvrtak je uhićena u USKOK-ovoj akciji zajedno s bivšim šefom nabave MORH-a Ivicom Devčićem zbog sumnje u muljanje s nabavom čizama za elitne vojne postrojbe.

Njezina tvrtka registrirana je u obiteljskom stanu u zagrebačkoj Dubravi i ima jednog zaposlenog. Iako ne proizvodi ništa, 2018. je sklopila milijunske poslove s MORH-om za nabavu razne opreme - od čizama, beretki, kapa, potkapa do termo donjeg rublja i maski.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Muljanje s dodjelom poslova

Boch je, pišu 24 sata, tu opremu uglavnom nabavljala od stranih proizvođača, za za vrijeme uhićenog Devčića poslove je dobivala jednostavnom nabavom bez otvorenih postupaka na koje su se svi mogli javiti.

USKOK sumnja da je Devčić zlorabio svoj položaj i namjerno dodijelio nabavu čizama na manje iznose kako bi bez javno objavljenog natječaja taj posao mogla dobiti Boch.

Nabavu taktičkih vojnih čizama MORH je 2018. i 2019. platio više od 470.000 tadašnjih kuna s PDV-om.

Devčića je na mjesto šefa nabave postavio bivši ministar Damir Krstičević 2017. i tu je funkciju obnašao do 2022. kada ga je od tamo maknuo također bivši ministar obrane Mario Banović. Za vrijeme Devčićevog mandata od 2017. do 2022., tvrtka je sklopila 15 ugovora vrijednih četiri milijuna kuna s PDV-om.

Ugovore koje su dobili od 2024. dobili su u pregovaračkom postupku, ali za nabave na koje su se mogle javiti zainteresirane tvrtke.

MORH 'nanjušio muljaže'

Tvrtka je srušila jedan ugovor za nabavu rukavica na kojem nisu prošli zbog cijene i kvalitete, a MORH im je čak morao isplatiti trošak žalbe nešto niži od 4.000 eura.

Nova služba nabave prošle je godine ipak shvatila da su lažno prikazivali činjenice u pregovorima o nabavi balističkih zaštitnih ploča za pancirke, koje štite živote hrvatskih vojnika.

MORH je prošloga lipnja odlučio da nisu pouzdan dobavljač i zabranio im sudjelovanje na svim natječajima MORH-a do 2029. godine.

Uhićeni Devčić je do kraja 2021. godine obnašao dužnost načelnika Samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a.

Od 1. siječnja 2022. raspoređen je u Upravu za materijalne resurse MORH-a, a njegov premještaj privukao je pozornost javnosti zbog navoda o policijskim izvidima koje Ministarstvo obrane nikada nije potvrdilo niti je dodatno obrazložio odluku.