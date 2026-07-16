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Nova akcija USKOK-a u tri županije: Uhitili su dvije osobe

Nova akcija USKOK-a u tri županije: Uhitili su dvije osobe
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Foto: Net.hr

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije u odnosu na dvije osobe

16.7.2026.
9:09
Dunja Stanković
Net.hr
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U tijeku je nova akcija USKOK-a u Zagrebu, Istarskoj i Zadarskoj županiji, izvijestio je u četvrtak Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. 

Samostalni sektor za vojno policijske poslove MORH-a u suradnji s tri policijske uprave provodi uhićenja i hitne dokazne radnje. 

"Navedene radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela", objavio je USKOK.

Jutarnji list piše da je među uhićenima bivši šef nabave MORH-a. 

Nakon što ispita osumnjičenike, USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju. 

UskokUhićenjaPolicija
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