Nova akcija USKOK-a u tri županije: Uhitili su dvije osobe

U tijeku je nova akcija USKOK-a u Zagrebu, Istarskoj i Zadarskoj županiji, izvijestio je u četvrtak Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Samostalni sektor za vojno policijske poslove MORH-a u suradnji s tri policijske uprave provodi uhićenja i hitne dokazne radnje.

"Navedene radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela", objavio je USKOK.

Jutarnji list piše da je među uhićenima bivši šef nabave MORH-a.

Nakon što ispita osumnjičenike, USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju.