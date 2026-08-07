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TLO NE MIRUJE /

Potres probudio stanovnike juga Hrvatske: 'Prvo je odjeknula tutnjava, a onda je zatreslo!'

Potres probudio stanovnike juga Hrvatske: 'Prvo je odjeknula tutnjava, a onda je zatreslo!'
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Foto: Screenshot X

7.8.2026.
9:29
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot X
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Seizmološka služba jutros je zabilježila potres na krajnjem jugu Hrvatske.

Slab potres u 8.46 sati zatresao je područje oko Cavtata. Epicentar je bio sedam kilometara sjeverno od Cavtata, kod mjesta Zagradinje u susjednoj Bosni i Hercegovini. Magnituda potresa iznosila je 2,6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III–IV stupnja EMS ljestvice.

Mnogi građani osjetili su potres i ostavili komentare na platformi EMSC.

Ovo su samo neki od komentara: 

"Lagana vibracija, duboka tutnjava..."

"Jako zatreslo."

"Tutnjava i lagano podrhtavanje."

"Probudio me iz sna, krevet se zatresao, ali jako kratko je trajao."

"Kratkotrajno. Sjedio sam na verandi gdje je bilo mirno i samo je malo zavibriralo. Čak je i mačka primijetila, ali da sam bio nečim zaokupljen, ne bih ni skužio."

"Prvo sam čula zvuk, a zatim podrhtavanje. Kratko je trajalo."

"Kao detonacija, kraće od sekunde."

"Jaka buka iz velike dubine."

"Jedan dobar vertikalni udar osjetio se u Gradu, Dubrovnik."

"Zatreslo je odjednom, bez upozorenja. Trajalo je svega nekoliko sekundi, ali bilo je snažno i izazvalo osjećaj straha."

 

Podsjetimo, tijekom noći slab potres na području Novog Vindolskog uznemirio je mnoge stanovnike Kvarnera. 

PotresCavtat
komentara
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