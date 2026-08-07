Potres probudio stanovnike juga Hrvatske: 'Prvo je odjeknula tutnjava, a onda je zatreslo!'
Seizmološka služba jutros je zabilježila potres na krajnjem jugu Hrvatske.
Slab potres u 8.46 sati zatresao je područje oko Cavtata. Epicentar je bio sedam kilometara sjeverno od Cavtata, kod mjesta Zagradinje u susjednoj Bosni i Hercegovini. Magnituda potresa iznosila je 2,6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III–IV stupnja EMS ljestvice.
Mnogi građani osjetili su potres i ostavili komentare na platformi EMSC.
Ovo su samo neki od komentara:
"Lagana vibracija, duboka tutnjava..."
"Jako zatreslo."
"Tutnjava i lagano podrhtavanje."
"Probudio me iz sna, krevet se zatresao, ali jako kratko je trajao."
"Kratkotrajno. Sjedio sam na verandi gdje je bilo mirno i samo je malo zavibriralo. Čak je i mačka primijetila, ali da sam bio nečim zaokupljen, ne bih ni skužio."
"Prvo sam čula zvuk, a zatim podrhtavanje. Kratko je trajalo."
"Kao detonacija, kraće od sekunde."
"Jaka buka iz velike dubine."
"Jedan dobar vertikalni udar osjetio se u Gradu, Dubrovnik."
"Zatreslo je odjednom, bez upozorenja. Trajalo je svega nekoliko sekundi, ali bilo je snažno i izazvalo osjećaj straha."
#Earthquake (#potres) possibly felt 26 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) August 6, 2026
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/WPKH1ZOBld
Podsjetimo, tijekom noći slab potres na području Novog Vindolskog uznemirio je mnoge stanovnike Kvarnera.