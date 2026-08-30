Baturina samostalno riješio derbi i gurno Como pri vrh tablice

U drugom kolu talijanske Serie A hrvatski nogometni reprezentativac Martin Baturina bio je strijelac prvog i asistent za drugi gol Coma u 2-1 gostujućoj pobjedi protiv Napolija.

Baturina je u 17. minuti susreta doveo Como u prednost sjajnom se okrenuvši u domaćem kaznenom prostoru nakon čega je sa 12 metara pogodio donji lijevi kut nemoćnog Mereta. Nakon što je Hojlund (30) poravnao na 1-1, Baturina je u 34. minuti uspio omesti Rrahmanija u njegovom kaznenom prostoru nakon čega je lopta stigla do Douvikasa (34) koji je zabio za, pokazat će se, konačnih 2-1.

Baturina je igrao do 58. minute kada ga je u momčadi Coma zamjenio Ivan Smolčić.

Como sada ima četiri boda, dok je Napoli ostao na tri. Vode Milan i Juventus sa po maksimalnih šest bodova.