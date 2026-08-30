FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SERIE A /

Baturina samostalno riješio derbi i gurno Como pri vrh tablice

Baturina samostalno riješio derbi i gurno Como pri vrh tablice
×
Foto: Giuseppe Maffia/imago sportfotodienst/Profimedia

Baturina je igrao do 58. minute kada ga je u momčadi Coma zamjenio Ivan Smolčić

30.8.2026.
20:44
Hina
Giuseppe Maffia/imago sportfotodienst/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U drugom kolu talijanske Serie A hrvatski nogometni reprezentativac Martin Baturina bio je strijelac prvog i asistent za drugi gol Coma u 2-1 gostujućoj pobjedi protiv Napolija.

Baturina je u 17. minuti susreta doveo Como u prednost sjajnom se okrenuvši u domaćem kaznenom prostoru nakon čega je sa 12 metara pogodio donji lijevi kut nemoćnog Mereta. Nakon što je Hojlund (30) poravnao na 1-1, Baturina je u 34. minuti uspio omesti Rrahmanija u njegovom kaznenom prostoru nakon čega je lopta stigla do Douvikasa (34) koji je zabio za, pokazat će se, konačnih 2-1.

Baturina je igrao do 58. minute kada ga je u momčadi Coma zamjenio Ivan Smolčić.

Como sada ima četiri boda, dok je Napoli ostao na tri. Vode Milan i Juventus sa po maksimalnih šest bodova.

Martin BaturinaComoNapoliSerie A
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike