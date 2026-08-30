Planinski raj o kojem se malo govori: Svatko tko ga otkrije postavlja isto pitanje

Dok većina putnika napamet zna staze Kapadokije ili plaže Antalije, tek rijetki bi na karti znali pokazati Tunceli. Ipak, ova mala pokrajina u istočnoj Anadoliji skriva krajolike koji oduzimaju dah: vrhove planine Munzur koji premašuju tri tisuće metara, kristalno čiste i ledeno hladne izvore te jedan od najvećih i biološki najbogatijih nacionalnih parkova u Turskoj.

Gotovo svatko tko otkrije Tunceli postavlja isto pitanje: "Zašto nisam došao ovdje ranije?" To je područje netaknute divljine, gdje planinarenje, kampiranje i stapanje s prirodom dobivaju potpuno novo značenje.

Dominantna sila koja oblikuje Tunceli jest planinski lanac Munzur, čiji se vrhovi protežu nebom i čine okosnicu regije. U samom srcu ovog područja smjestio se Nacionalni park Munzur, koji se prostire na impresivnih 42 tisuće hektara. Proglašen zaštićenim područjem još 1971. godine, park nije samo rekreacijsko odredište, već i riznica biološke raznolikosti.

Unutar njegovih granica zabilježeno je više od 1.500 biljnih vrsta, od kojih su 227 endemične za Tursku, a čak 43 rastu isključivo na ovom području. Munzurska majčina dušica, gospina trava i specifične vrste planinskog čaja samo su dio botaničkog bogatstva koje privlači znanstvenike i fotografe iz cijelog svijeta.

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Krajolikom dominiraju hrastove šume koje prekrivaju pitomije padine, dok uz obale rijeke Munzur rastu breze, stvarajući idilične prizore. Geološku sliku upotpunjuju ledenjačka jezera smještena na visinama iznad 1.600 metara, kanjoni i slapovi koji obogaćuju prirodne vrijednosti parka.

Avantura na visoravnima i rijekama

Za ljubitelje aktivnog odmora, Tunceli je igralište bez granica. Planinski lanci Munzur, Mercan, Hel i Bagirpasa nude bezbroj mogućnosti za planinarenje, penjanje i kampiranje. Dolina Mercan glavno je odredište za trekking entuzijaste, s rutama koje variraju od jednodnevnih izleta do višednevnih tura s noćenjem pod zvijezdama. Posebno je popularna staza Ovacık–Mercan, duga oko dvanaest kilometara, za koju je potrebno četiri do pet sati hoda umjerenim tempom.

Foto: Profimedia

Kampiranje na visoravnima poput Kepira, na gotovo tri tisuće metara nadmorske visine, pruža jedinstveno iskustvo. "Postavili smo šatore uz rub jezera Kepir, a odrazi na vodi bili su prekrasni. Noću smo promatrali zvijezde, a divlji svijet bio je vrlo aktivan", izjavio je Burak Doba za Turkiye Today, jedan od kampera, opisujući planine Munzur kao uistinu veličanstvene.

Susreti s divljim životinjama, poput bezoarskih kozoroga, i gostoprimstvo lokalnih stanovnika koji ljeti žive na visoravnima, čine boravak nezaboravnim. Osim pješačenja, rijeka Munzur nudi uzbuđenje za ljubitelje vodenih sportova. Njezina brzina i snaga idealne su za rafting, a u proljeće, kada se snijeg topi, vodostaj je najviši i pruža najadrenalinskije iskustvo.

Kako doći i kada posjetiti?

Najbolje vrijeme za posjet Tunceliju je razdoblje od kasnog proljeća do kasnog ljeta, otprilike od svibnja do rujna, kada su se snjegovi otopili, a priroda je u punom cvatu. Proljeće je posebno čarobno zbog bujnih slapova i cvjetanja endemskih vrsta. Ljeti se temperature u dolinama kreću između 25 i 30 °C, no na višim visoravnima noći mogu biti prohladne, s temperaturama koje padaju i ispod deset stupnjeva.

Budući da Tunceli nema vlastitu zračnu luku, najpraktičniji način dolaska je let do obližnjih gradova Elazığ (udaljen oko 130 kilometara) ili Erzincan (oko 120 kilometara). Od tamo je najjednostavnije unajmiti automobil, što je ujedno i preporuka za kretanje po samoj regiji, jer javni prijevoz do prirodnih lokacija može biti ograničen.

Tunceli je više od odredišta; to je poziv na istraživanje jedne od posljednjih netaknutih divljina Turske. To je mjesto gdje se možete isključiti od užurbanosti modernog života i ponovno povezati s prirodom u njezinom najčišćem obliku, okruženi tišinom planinskih vrhova i žuborom bistrih rijeka.

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