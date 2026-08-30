Svi komentiraju suprugu Gorana Ivaniševića: Nives zablistala na novim fotografijama iz Splita

Splitski fotograf Ivan Gudić na svom je Instagram profilu objavio seriju fotografija Gorana (54) i Nives Ivanišević (44) uz opis "Savršen spoj". Fotografije prikazuju poznati par u opuštenim trenucima u Splitu, a objava dolazi u vrijeme novih vijesti za obitelj Ivanišević.

Obožavatelje je odmah oduševio i Nivesin besprijekorni izgled te su u komentarima uputili brojne poruke divljenja.

Novi profesionalni izazovi

Fotografije su objavljene u dinamičnom razdoblju za Gorana Ivaniševića. Nakon uspješne suradnje s Novakom Đokovićem (39), posvetio se novom trenerskom angažmanu s mladim francuskim tenisačem Arthurom Filsom (22). Pod Goranovim vodstvom, Fils ostvaruje dobre rezultate, a Ivanišević mu predviđa ulazak u top 10 igrača.

Nakon zajedničkog intervjua

Objava se poklapa i s nedavnim zajedničkim intervjuom u kojem je par govorio o svom odnosu i obiteljskom životu. Nives je tada supruga opisala kao duhovitog i predanog, a Goran je spomenuo i kćer Amber iz prethodnog braka.

Reakcije na Instagramu bile su iznimno pozitivno, a komentari poput "Prekrasan par", "Savršeni" i "Lipi moji!" ispunili su objavu.