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'SAVRŠEN PAR' /

Svi komentiraju suprugu Gorana Ivaniševića: Nives zablistala na novim fotografijama iz Splita

Svi komentiraju suprugu Gorana Ivaniševića: Nives zablistala na novim fotografijama iz Splita
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Supružnici su zajedno pozirali u Splitu, a objava je brzo prikupila brojne pozitivne komplimente

30.8.2026.
22:16
Hot.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Splitski fotograf Ivan Gudić na svom je Instagram profilu objavio seriju fotografija Gorana (54) i Nives Ivanišević (44) uz opis "Savršen spoj". Fotografije prikazuju poznati par u opuštenim trenucima u Splitu, a objava dolazi u vrijeme novih vijesti za obitelj Ivanišević.

Obožavatelje je odmah oduševio i Nivesin besprijekorni izgled te su u komentarima uputili brojne poruke divljenja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 📸 (@ivangudicphoto)

Novi profesionalni izazovi

Fotografije su objavljene u dinamičnom razdoblju za Gorana Ivaniševića. Nakon uspješne suradnje s Novakom Đokovićem (39), posvetio se novom trenerskom angažmanu s mladim francuskim tenisačem Arthurom Filsom (22). Pod Goranovim vodstvom, Fils ostvaruje dobre rezultate, a Ivanišević mu predviđa ulazak u top 10 igrača. 

Nakon zajedničkog intervjua

Objava se poklapa i s nedavnim zajedničkim intervjuom u kojem je par govorio o svom odnosu i obiteljskom životu. Nives je tada supruga opisala kao duhovitog i predanog, a Goran je spomenuo i kćer Amber iz prethodnog braka.

Reakcije na Instagramu bile su iznimno pozitivno, a komentari poput "Prekrasan par", "Savršeni" i "Lipi moji!" ispunili su objavu.

Goran IvaniševićNives Ivanišević
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