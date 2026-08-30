Bližnji stradalih vatrogasaca na Kornatima i dalje čekaju odgovore: '6941 dan bez istine'

19 godina tuge prošlo je od kornatske tragedije, najveće u povijesti hrvatskog vatrogastva. Tog 30. kolovoza 2007., u naizgled rutinskom gašenju požara na otoku Kornatu poginulo je čak 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. I danas su se ondje uputili kolege, prijatelji i obitelj koja i dalje traži istinu - zašto su stradali?

Za obitelji stradalih vatrogasaca Kornati nisu samo mjesto sjećanja. Ondje već 19 godina dolaze u spomen na svoje najmilije, ali i s pitanjem na koje još čekaju odgovor - što se točno dogodilo tog 30. kolovoza 2007. godine?

"Što se tiče istine i protokola, to mislim da nikada nećemo doznati. To su enigme od samoga početka pa do kraja. Kad vidim sve ove ljude bude malo lakše", rekao je Ivica Strikoman, otac stradalog vatrogasca

"Mi dolazimo ovdje odati počast, ali njih više nema i to se ne može promijeniti. Ali fali nam da se istina sazna", rekla je Marijana Pučak, unuka i nećakinja stradalih vatrogasaca.

'6941 dan neistine'

Toga dana 12 vatrogasaca iz Vodica, Tisnog i Šibenika krenulo je na intervenciju na Kornatima. Nitko od njih nije se vratio. Jedini koji je preživio je Frane Lučić. Od tada je prošlo 19 godina, no pitanje o okolnostima njihove pogibije i dalje nije zatvoreno za njihove obitelji i kolege.

Za vatrogasce koji su ih poznavali, ovaj dan svake godine vraća sjećanja na kolege s kojima su dijelili smjene, intervencije i svakodnevni posao. I upravo zato, kažu, najviše nedostaje odgovor na pitanje što se tog dana dogodilo.

"Najviše boli što ne znamo pravu istinu. 6941 dan bez istine. Kad dođemo ovdje, u miru i tišini, onda se vratimo u taj dan, tu godinu, taj mjesec", rekao je Marinko Mićin, zapovjednik DVD Vodice.

Za tragediju nitko nije kazneno odgovarao

Na mjesto tragedije i ove su godine stigli članovi obitelji, prijatelji i vatrogasci iz cijele Hrvatske. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća prisjetili su se 12 kolega koji su izgubili život na intervenciji.

Za tragediju je odgovarao tadašnji šibensko-kninski županijski vatrogasni zapovjednik Dražen Slavica. Nakon dva suđenja oslobođen je krivnje, a za niz propusta tijekom intervencije nitko drugi nije kazneno odgovarao. Ni danas nije utvrđeno od čega su vatrogasci točno stradali.

"Kad kažete 'Kornati', pomislite na stradale kolege, a ne ljepotu prirode. Nažalost, prije 19 godina bili smo svjedoci stradavanja naših kolega. I evo, svake godine to obilježavamo puni emocija i sjećanja. Tužan dan za sve", rekao je Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik.

"Mene je vijest zatekla prije 19 godina kao mladog vatrogasca koji je tek započeo svoj profesionalni put. Definitivno vas ovakva situacija oblikuje u budućnosti. Danas kao zapovjednik, ljude šaljem na teren s primisli da se uvijek može dogoditi najgore", rekao je Nikola Martinić Dragan, zapovjednik operativnog područja Brač

Na Kornatima danas ostaje 12 kamenih križeva – spomen na 12 vatrogasaca koji su izgubili život na intervenciji.