Prije 19 godina tragedija je zavila Hrvatsku u crno: Vlada se prisjetila 12 poginulih vatrogasaca

S posebnim pijetetom danas se prisjećamo tragedije na Kornatima gdje je, prije devetnaest godina, dvanaest mladih vatrogasaca izgubilo svoje živote prilikom gašenja požara, objavila je u nedjelju Vlada Republike Hrvatske na platformi X.

"Kornatska tragedija najveća je mirnodopska nesreća koja je pogodila hrvatsko vatrogastvo", napominje Vlada i podsjeća kako je kao trajan spomen na njihovu hrabrosti i žrtvu proglasila 30. kolovoza "Danom sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce".

S posebnim pijetetom danas se prisjećamo tragedije na Kornatima gdje je, prije devetnaest godina, dvanaest mladih vatrogasaca izgubilo svoje živote prilikom gašenja požara.



Kornatska tragedija najveća je mirnodopska nesreća koja je pogodila hrvatsko vatrogastvo. Kao trajan… pic.twitter.com/D8uOOviz46 — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) August 30, 2026

U Kornatskoj tragediji 30. kolovoza 2007. prilikom gašenja požara na otoku Velikom Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Tisnog i Vodica i to: Dino Klarić, Ivica Crvelin, Ivan Marinović, Marko Stančić, Gabrijel Skočić, Hrvoje Strikoman, Tomislav Crvelin, Ante Crvelin, Josip Lučić, Karlo Ševerdija, Marinko Knežević, Ante Jurićev – Mikulin.

Jedini preživjeli, Frane Lučić, pretrpio je teške tjelesne ozlijede.