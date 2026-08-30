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KORNATSKA TRAGEDIJA /

Prije 19 godina tragedija je zavila Hrvatsku u crno: Vlada se prisjetila 12 poginulih vatrogasaca

Prije 19 godina tragedija je zavila Hrvatsku u crno: Vlada se prisjetila 12 poginulih vatrogasaca
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U Kornatskoj tragediji 30. kolovoza 2007. prilikom gašenja požara na otoku Velikom Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca

30.8.2026.
14:08
Hina
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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S posebnim pijetetom danas se prisjećamo tragedije na Kornatima gdje je, prije devetnaest godina, dvanaest mladih vatrogasaca izgubilo svoje živote prilikom gašenja požara, objavila je u nedjelju Vlada Republike Hrvatske na platformi X. 

 "Kornatska tragedija najveća je mirnodopska nesreća koja je pogodila hrvatsko vatrogastvo", napominje Vlada i podsjeća kako je kao trajan spomen na njihovu hrabrosti i žrtvu proglasila 30. kolovoza "Danom sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce".

U Kornatskoj tragediji 30. kolovoza 2007. prilikom gašenja požara na otoku Velikom Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Tisnog i Vodica i to: Dino Klarić, Ivica Crvelin, Ivan Marinović, Marko Stančić, Gabrijel Skočić, Hrvoje Strikoman, Tomislav Crvelin, Ante Crvelin, Josip Lučić, Karlo Ševerdija, Marinko Knežević, Ante Jurićev – Mikulin. 

Jedini preživjeli, Frane Lučić, pretrpio je teške tjelesne ozlijede.

KornatiPožarVatrogasciKornatska TragedijaVlada
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