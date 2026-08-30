Prije 19 godina tragedija je zavila Hrvatsku u crno: Vlada se prisjetila 12 poginulih vatrogasaca
U Kornatskoj tragediji 30. kolovoza 2007. prilikom gašenja požara na otoku Velikom Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca
S posebnim pijetetom danas se prisjećamo tragedije na Kornatima gdje je, prije devetnaest godina, dvanaest mladih vatrogasaca izgubilo svoje živote prilikom gašenja požara, objavila je u nedjelju Vlada Republike Hrvatske na platformi X.
"Kornatska tragedija najveća je mirnodopska nesreća koja je pogodila hrvatsko vatrogastvo", napominje Vlada i podsjeća kako je kao trajan spomen na njihovu hrabrosti i žrtvu proglasila 30. kolovoza "Danom sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce".
U Kornatskoj tragediji 30. kolovoza 2007. prilikom gašenja požara na otoku Velikom Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Tisnog i Vodica i to: Dino Klarić, Ivica Crvelin, Ivan Marinović, Marko Stančić, Gabrijel Skočić, Hrvoje Strikoman, Tomislav Crvelin, Ante Crvelin, Josip Lučić, Karlo Ševerdija, Marinko Knežević, Ante Jurićev – Mikulin.
Jedini preživjeli, Frane Lučić, pretrpio je teške tjelesne ozlijede.