Nemojte bacati stari kompost: 'Učinite ovo kako biste ga mogli ponovno koristiti'

Dok se ljeto polako bliži kraju, a dani provedeni u vrtu postaju kraći, mnogi vrtlari razmišljaju o jesenskom čišćenju. Jedna od čestih dilema je što učiniti sa starim kompostom iz tegli i gredica.

Iako je prva pomisao često baciti ga, stručnjaci savjetuju upravo suprotno. Uz nekoliko jednostavnih trikova, iskorišteni kompost može postati vrijedan resurs koji će obogatiti vaše tlo i pripremiti ga za jesenske usjeve.

Vrtlarski guru Michael Griffiths, poznat po praktičnim savjetima koje dijeli na internetu, nedavno je pokazao kako stari kompost ne samo da se ne mora baciti, već se može vrlo lako "oživjeti" i ponovno iskoristiti. Njegova metoda štedi novac, smanjuje otpad i značajno poboljšava kvalitetu tla.

"Nemojte bacati prošlogodišnji kompost. Učinite ovo kako biste ga mogli ponovno koristiti", poručio je u svom videu. "Započnite tako da istresete stari kompost na neku podlogu ili u veliku posudu. Uklonite sve staro korijenje, korov i kamenčiće. Dobro ga razmrvite rukama kako bi postao rahli, a zatim dodajte šaku univerzalnog gnojiva."

Nakon što ste ga očistili i obogatili osnovnim hranjivima, slijedi ključan korak. "Dodajte malo svježeg komposta ili dobro razgrađenog stajskog gnoja kako biste ga oživjeli. Dobro pravilo je jedan dio svježeg materijala na dva dijela starog komposta", objasnio je Griffiths. "Na kraju sve dobro promiješajte kako bi se sastojci sjedinili i vaš kompost je spreman za novu upotrebu."

Zašto je važno ponovno iskoristiti kompost?

Osim očite uštede novca i smanjenja količine otpada, ponovna upotreba starog komposta ima dublji značaj za zdravlje vašeg vrta. Takav kompost, pod uvjetom da nije zaražen bolestima, djeluje kao izvrstan regenerator tla, piše Mirror.

Njegovom primjenom poboljšava se struktura i prozračnost teških, glinastih tala, dok pjeskovitim tlima pomaže u zadržavanju prijeko potrebne vlage, što je osobito važno tijekom vrućih ljetnih dana.

♬ original sound - themichaelgriffiths @themichaelgriffiths Don’t throw away last year’s compost 🪴 it’s not done — it’s just hungry 👇 🪴 Tip it out, break it up till crumbly 🌱 Pull out old roots, weeds & stones ✊ Handful of general-purpose fertiliser — brings it back to life 🔄 Mix 1 part fresh compost to 2 parts old 💪 Blend… ready to go again Half the compost bill. Zero waste 🙌 How many pots of old compost are lurking in your garden right now? 👇 #gardentok

Iako je stari kompost možda izgubio dio hranjivih tvari, poput dušika, i dalje je iznimno bogat korisnim mikroorganizmima. Kada se unese u tlo, ti mikroorganizmi pomažu u daljnjoj razgradnji organske tvari i stvaranju humusa, ključnog sastojka plodne zemlje.

Također, stari ili zbijeni kompost služi kao odličan zimski malč ili gornji sloj koji pomaže suzbiti rast korova i zadržati vlagu oko postojećih biljaka.

Primjena obogaćenog starog komposta

Upravo je sada idealno vrijeme da se "oživljeni" kompost iskoristi na najbolji način. Dok berete posljednje plodove rajčica, paprika i tikvica, gredice se polako prazne i pripremaju za jesensku sjetvu.

Obogaćeni stari kompost savršen je za pripremu tih gredica. Unesite ga u površinski sloj tla i stvorit ćete idealne uvjete za usjeve poput salate, matovilca, špinata, blitve i rotkvica, koji se siju krajem ljeta.

Također, biljke koje još uvijek donose plodove imat će koristi od dodatne prihrane. Možete napraviti i takozvani "kompostni čaj" tako da stari kompost potopite u vodu i tom tekućinom zalijete biljke.

Mnogi su se pitali koliko često treba mijenjati zemlju, odnosno kompost, u posudama i teglama. Prema preporukama, to bi trebalo činiti svake jedne do dvije godine. Međutim, ako je prethodna biljka u posudi bila pogođena nekim nametnicima ili bolešću, kompost treba odmah zamijeniti kako se zaraza ne bi proširila.

Zaključno, bacanje starog komposta predstavlja gubitak vrijednog resursa. Njegovim oživljavanjem i ponovnom upotrebom ne samo da slijedite načela održivog vrtlarenja, već i dugoročno ulažete u zdravlje i plodnost vašeg vrta.

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