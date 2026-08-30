Velika akcija spašavanja kod Cipra: Prevrnuo se trajekt s 270 ljudi, najmanje jedna osoba poginula

U tijeku je velika operacija potrage i spašavanja nakon što se putnički brod s oko 270 ljudi prevrnuo u Sredozemnom moru, nedaleko od sjeverne obale Cipra.

Na brodu se nalazilo gotovo 300 putnika, a prema posljednjim informacijama spasioci su uspostavili kontakt sa 159 putnika, dok se za ostalima još traga.

BREAKING: Passenger ferry carrying 270 people has capsized off the Northern Cyprus coast; casualties currently unknown. pic.twitter.com/I3xrRVpMz9 — Scope Report (@ScopeReport_) August 30, 2026

Ministar prometa Sjevernog Cipra Erhan Arikli izjavio je za tursku državnu televiziju da je brod isplovio iz Kyrenije i da je bio na putu prema turskoj luci Taşucu kada se počeo puniti vodom, piše CNN.

Dodao je da su u akciju spašavanja uključeni brodovi obalne straže, helikopteri i civilna plovila s tog područja. U međuvremenu je pronađena i prva žrtva.

"Jedan naš putnik je poginuo. Pokušavamo spasiti putnike i istražujemo što se dogodilo", rekao je Arikli.

Putnici u panici skakali s broda

Podaci servisa MarineTraffic pokazali su da je brod u nedjelju ujutro bio sjeverno od luke Kyrenia, nakon čega je prestao odašiljati podatke o svojem položaju. Iz zasad neutvrđenih razloga, počeo je tonuti svega dva do tri kilometra od obale.

Kapetan je poslao poziv u pomoć, a očevici navode da su pojedini putnici u panici skakali izravno u more. Dio njih uspio se popeti na prevrnuti trup plovila gdje su čekali dolazak spasilaca.

Na području nesreće u tijeku je velika operacija potrage i spašavanja. Turske i ciparsko-turske vlasti zasad nisu objavile službeno priopćenje o uzroku nesreće niti o mogućim žrtvama.