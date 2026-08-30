Velika akcija spašavanja kod Cipra: Prevrnuo se trajekt s 270 ljudi, najmanje jedna osoba poginula
Ministar prometa Sjevernog Cipra Erhan Arikli izjavio je za tursku državnu televiziju da je brod isplovio iz Kyrenije i da je bio na putu prema turskoj luci Taşucu kada se počeo puniti vodom
U tijeku je velika operacija potrage i spašavanja nakon što se putnički brod s oko 270 ljudi prevrnuo u Sredozemnom moru, nedaleko od sjeverne obale Cipra.
Na brodu se nalazilo gotovo 300 putnika, a prema posljednjim informacijama spasioci su uspostavili kontakt sa 159 putnika, dok se za ostalima još traga.
Ministar prometa Sjevernog Cipra Erhan Arikli izjavio je za tursku državnu televiziju da je brod isplovio iz Kyrenije i da je bio na putu prema turskoj luci Taşucu kada se počeo puniti vodom, piše CNN.
Dodao je da su u akciju spašavanja uključeni brodovi obalne straže, helikopteri i civilna plovila s tog područja. U međuvremenu je pronađena i prva žrtva.
"Jedan naš putnik je poginuo. Pokušavamo spasiti putnike i istražujemo što se dogodilo", rekao je Arikli.
Putnici u panici skakali s broda
Podaci servisa MarineTraffic pokazali su da je brod u nedjelju ujutro bio sjeverno od luke Kyrenia, nakon čega je prestao odašiljati podatke o svojem položaju. Iz zasad neutvrđenih razloga, počeo je tonuti svega dva do tri kilometra od obale.
Kapetan je poslao poziv u pomoć, a očevici navode da su pojedini putnici u panici skakali izravno u more. Dio njih uspio se popeti na prevrnuti trup plovila gdje su čekali dolazak spasilaca.
Na području nesreće u tijeku je velika operacija potrage i spašavanja. Turske i ciparsko-turske vlasti zasad nisu objavile službeno priopćenje o uzroku nesreće niti o mogućim žrtvama.