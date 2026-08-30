Šokantna smrt djeteta (1) u Crnoj Gori: Otac tvrdio da je palo s krova, otkrivena stravična istina

Crnogorska policija uhitila je 22-godišnjeg oca iz Berana zbog sumnje da je vozilom usmrtio svoje jednogodišnje dijete pa policiji i liječnicima lagao kako je došlo do ozljeda koje su se pokazale fatalnima.

U priopćenju policije navodi se da su liječnici s hitne Kliničkog-bolničkog centra Berane alarmirali Odjel sigurnosti Berane u subotu popodne nakon što je u otac u bolnicu dovezao dijete. Prvotno je tvrdio da je smrtno stradalo nakon što je palo s krova, prenosi Telegraf.

"U bolnicu su upućeni policijski službenici koji su utvrdili identitet djeteta starog godinu dana iz Berana i oca A.I. (22) koji je tom prilikom izjavio da je dijete smrtno stradalo navodno uslijed pada s krova jednog pomoćnog montažnog objekta", objavila je policija.

Drugačija istina

O svemu su odmah obaviješteni državni tužitelji po čijim su nalozima izvršene mjere i radnje vezano uz događaj te su obavili očevid.

Tijelo preminulog djeteta je prevezeno u Klinički centar Crne Gore na obdukciju.

Tijekom istrage i pregleda navodnog mjesta nezgode, policija je posumnjala u ono što im je rekao otac.

"Utvrđeno je da je otac djeteta, kako se sumnja, putničkim motornim vozilom izlazio unazad iz garaže i ostvario kontakt vozilom djetetom koje je poginulo", dodaje se u priopćenju policije.

Po nalogu državnog tužitelja, otac je uhićen zbog sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnost javnog prometa.