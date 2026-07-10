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KRVAVA TRAGEDIJA /

Obiteljski pas nasmrt izgrizao djevojčicu (4) u Njemačkoj: Pod istragom njezina majka i poznanik

Obiteljski pas nasmrt izgrizao djevojčicu (4) u Njemačkoj: Pod istragom njezina majka i poznanik
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Foto: Shutterstock/Ilustracija

Ministarstvo unutarnjih poslova Saske-Anhalta objavilo je da se incident istražuje, a ovisno o procjeni vlasti moguće su i izmjere zakona o psima

10.7.2026.
7:57
Dunja Stanković
Shutterstock/Ilustracija
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Majka i njezin poznanik su pod istragom nakon što je ranije ovoga tjedna obiteljski pas nasmrt izgrizao četverogodišnju djevojčicu u Osternienburger Landu u Njemačkoj. 

Prema informacijama policije, sve se dogodilo u srijedu dok se dijete igralo sa psom u stanu. Vjeruje se da ju je životinja, navodno američki stafordski terijer, napao i krenuo gristi. 

Iako su psa pokušali odvojiti od djevojčice, njezine ozlijede su bile toliko ozbiljne da je ni bolničari nisu uspjeli spasiti, prenosi MDR. 

Pas je odveden u sklonište, a članovima obitelji i pripadnicima hitne službe pružena je psihološka pomoć. 

Pas već napao?

Protiv majke preminule djevojčice i 30-godišnjeg poznanika pokrenuta je istraga zbog ubojstva iz nehaja. Istražitelji će pokušati utvrditi je li se krvavi napad mogao spriječiti. 

Ministarstvo unutarnjih poslova Saske-Anhalta objavilo je da se incident istražuje, a ovisno o procjeni vlasti moguće su i izmjere zakona o psima. 

Gradonačelnik Osternienburger Landa, Thorsten Lorenz (CDU), rekao je za MDR SACHSEN-ANHALT da je isti pas već drugi put napao. Međutim, životinja je naknadno prošla takozvani test temperamenta.

Andy Grabner (CDU), upravitelj okruga Anhalt-Bitterfeld, izrazio je svoje nezadovoljstvo na Facebooku. "Djetetu od samo četiri godine treba dopustiti da bezbrižno odrasta. Umjesto toga, ova nezamisliva tragedija ostavlja prazninu koja se nikada ne može ispuniti", kazao je.

PasDijeteSmrtCrna KronikaNjemačka
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