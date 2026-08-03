David i Victoria Beckham za dlaku izbjegli susret sa sinom Brooklynom usred obiteljske svađe
Tvrdio je da se cijeli život borio s tjeskobom te da je tek nakon prekida odnosa s obitelji pronašao mir
Bivša nogometna zvijezda David Beckham (51) i Victoria Beckham (52) zamalo su naletjeli na svog otuđenog sina Brooklyna (27) tijekom odmora u francuskom Saint-Tropezu. Članovi obitelji, koji već više od godinu dana ne održavaju bliske odnose, istodobno su boravili u istom ljetovalištu, a od susreta ih je dijelilo tek nekoliko minuta, piše The Sun.
Brooklyn Beckham i njegova supruga Nicola Peltz (30) odmor provode na luksuznoj jahti u vlasništvu glazbenika Eltona Johna. U isto vrijeme u Saint-Tropezu ljetuju i David i Victoria Beckham s ostatkom obitelji, također na luksuznoj jahti. Fotografi su zabilježili kako su se članovi obitelji gotovo našli na istom mjestu. David i Victoria najprije su prošetali pokraj trgovine slatkišima, a zatim otišli na ručak u restoran. U međuvremenu je Brooklyn viđen u trgovini modnog brenda Jacquemus, nakon čega je s Nicolom kupio sladoled. Mjesta na kojima su boravili udaljena su svega pet minuta hoda, pa su slučajno izbjegli potencijalno vrlo neugodan susret.
Pozadina sukoba
Napetosti unutar obitelji Beckham traju već više od godinu dana, otkako se Brooklyn udaljio od roditelja. Podsjetimo, početkom ove godine šokirao je javnost objavom na društvenim mrežama u kojoj je iznio niz teških optužbi na račun svoje obitelji. Tvrdio je da se cijeli život borio s tjeskobom te da je tek nakon prekida odnosa s obitelji pronašao mir.
"Odrastao sam s golemom tjeskobom. Prvi put u životu, otkako sam se udaljio od svoje obitelji, ta je tjeskoba nestala. Svako jutro budim se zahvalan na životu koji sam odabrao i napokon osjećam mir i olakšanje", napisao je.
Optužio je roditelje i da godinama kontroliraju medijski narativ o obitelji.
"Moji roditelji kontrolirali su priče u medijima o našoj obitelji. Objave na društvenim mrežama radi dojma, obiteljska okupljanja i neiskreni odnosi bili su dio života u kojem sam odrastao", poručio je.
Brooklyn je iznio i niz drugih optužbi, među kojima je tvrdnja da je Victoria u posljednji trenutak odustala od izrade vjenčanice za Nicolu Peltz te da je tijekom njihova vjenčanja "preuzela" njihov prvi ples. Unatoč javnim optužbama, David i Victoria posljednjih su mjeseci nekoliko puta pokušali pokazati da žele pomirenje, no želja nije bila obostrana.