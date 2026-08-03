David i Victoria Beckham za dlaku izbjegli susret sa sinom Brooklynom usred obiteljske svađe

Bivša nogometna zvijezda David Beckham (51) i Victoria Beckham (52) zamalo su naletjeli na svog otuđenog sina Brooklyna (27) tijekom odmora u francuskom Saint-Tropezu. Članovi obitelji, koji već više od godinu dana ne održavaju bliske odnose, istodobno su boravili u istom ljetovalištu, a od susreta ih je dijelilo tek nekoliko minuta, piše The Sun.

Foto: Guerin Charles/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Brooklyn Beckham i njegova supruga Nicola Peltz (30) odmor provode na luksuznoj jahti u vlasništvu glazbenika Eltona Johna. U isto vrijeme u Saint-Tropezu ljetuju i David i Victoria Beckham s ostatkom obitelji, također na luksuznoj jahti. Fotografi su zabilježili kako su se članovi obitelji gotovo našli na istom mjestu. David i Victoria najprije su prošetali pokraj trgovine slatkišima, a zatim otišli na ručak u restoran. U međuvremenu je Brooklyn viđen u trgovini modnog brenda Jacquemus, nakon čega je s Nicolom kupio sladoled. Mjesta na kojima su boravili udaljena su svega pet minuta hoda, pa su slučajno izbjegli potencijalno vrlo neugodan susret.

Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Pozadina sukoba

Napetosti unutar obitelji Beckham traju već više od godinu dana, otkako se Brooklyn udaljio od roditelja. Podsjetimo, početkom ove godine šokirao je javnost objavom na društvenim mrežama u kojoj je iznio niz teških optužbi na račun svoje obitelji. Tvrdio je da se cijeli život borio s tjeskobom te da je tek nakon prekida odnosa s obitelji pronašao mir.

"Odrastao sam s golemom tjeskobom. Prvi put u životu, otkako sam se udaljio od svoje obitelji, ta je tjeskoba nestala. Svako jutro budim se zahvalan na životu koji sam odabrao i napokon osjećam mir i olakšanje", napisao je.

Optužio je roditelje i da godinama kontroliraju medijski narativ o obitelji.

"Moji roditelji kontrolirali su priče u medijima o našoj obitelji. Objave na društvenim mrežama radi dojma, obiteljska okupljanja i neiskreni odnosi bili su dio života u kojem sam odrastao", poručio je.

Brooklyn je iznio i niz drugih optužbi, među kojima je tvrdnja da je Victoria u posljednji trenutak odustala od izrade vjenčanice za Nicolu Peltz te da je tijekom njihova vjenčanja "preuzela" njihov prvi ples. Unatoč javnim optužbama, David i Victoria posljednjih su mjeseci nekoliko puta pokušali pokazati da žele pomirenje, no želja nije bila obostrana.