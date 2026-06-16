Zarađuje na obiteljskoj svađi? Brooklyn Beckham snimio kontroverznu reklamu i šokirao javnost

Najstariji sin nogometne legende Davida Beckhama (51) i dizajnerice Victorie Beckham (52), 27-godišnji Brooklyn Beckham već je više od godinu dana u javnoj svađi s obitelji, uključujući i braću i sestre. U siječnju je, podsjetimo, na društvenim mrežama objavio niz teških optužbi na račun obitelji, prozivajući roditelje za “neautentičnost”. Najviše je kritizirao način na koji su se Beckhamovi odnosili prema njegovoj supruzi Nicoli Peltz (31) na vjenčanju, a zatim i to kako njegovi roditelji profitiraju od svoga prezimena, praveći od njega 'brend'.

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Sada, tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu, Brooklyn se pojavio u novoj reklami za aplikaciju dostavljanja hrane koja je potaknula pitanja i kontroverze. Brooklyn, čiji je otac igrao za Englesku na tri Svjetska prvenstva, u reklami gleda u kameru i govori: „Vjerojatno se pitate zašto Svjetsko prvenstvo 2026. gledam kod kuće…”, kazao je sa samodopadnim smiješkom na licu držeći ulaznice za Svjetsko prvenstvo u rukama.

„Duga je to priča.”, završio je reklamu, aludirajući na obiteljsku dramu. Ulaznice je bacio na stol, na kojemu se vidi luksuzni sat vrijedan oko 250.000 funti, koji je dar njegova oca, kao i hrpa neotvorenih pisama.

Reklama je objavljena nedugo nakon što je otkriveno da je odbio pokušaj pomirenja koji je inicirala njegova sestra Harper. Četrnaestogodišnja Harper navodno je došla do njegove kuće i ostavila pismo, no Brooklyn i njegova supruga Nicola Peltz tada nisu bili kod kuće i još nisu odgovorili. Par je kasnije tvrdio da im je cijela situacija djelovala kao “organizirani potez obitelji” te da su se zbog toga osjećali nelagodno.

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“Činjenica da su fotografi bili spremni, dok je pismo dostavljeno sve govori. Ovo je bilo režirano za kamere.”, kazao je Brooklynov glasnogovornik.

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Izvori bliski Davidu i Victoriji tvrde da su ostali “šokirani” reklamom i doživjeli je kao napad, piše The Sun.

“Raditi reklamu na temelju obiteljske udaljenosti, kao da je to šala, dok je obitelj slomljena, a sestra, bake i djedovi neutješni, djeluje prilično licemjerno od nekoga tko tvrdi da želi mir i privatnost, a istovremeno pokušava sve to unovčiti.”, kazao je izvor blizak obitelji Beckham.

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“Kaže da ne želi ništa s obitelji, a sada profitira koristeći nasljeđe svog oca nogometaša, Svjetsko prvenstvo, za promociju. Brooklyn ima pravo zarađivati, roditelji to uvijek podržavaju, ali ismijavanje duboko emotivne obiteljske situacije nije u redu.”, dodao je.

Mnogi su njegov potez ocijenili licemjernim i neukusnim te tvrdili da sada on koristi slavno prezime za zaradu, iako je optužio svoje roditelje da to čine.