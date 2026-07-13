Osvojio Hollywood, status seks-simbola i srca milijuna žena: Harrison Ford slavi 84. rođendan

Harrison Ford je ikona, lice koje je definiralo pustolovni film za nekoliko generacija i glumac čiji je mrzovoljni šarm postao njegov zaštitni znak. Karizmatičan, šarmantan, jedna od najvećih filmskih ikona svih vremena za kojom su 80-ih i 90-ih žene kidale vene, danas slavi 84. rođendan.

Časopis People ga je 1998. godine proglasio "najseksi muškarcem na svijetu". A danas, čak i u osamdesetima, njegov šarm ne blijedi. Harrison Ford ostaje utjelovljenje nevoljkog heroja, grubijana mekog srca i jedne od posljednjih istinskih filmskih zvijezda čija pojava i danas izaziva uzdah.

Kako se mijenjao kroz godine pogledajte u galeriji