Vrući ljetni dan uz Dravu: Pogledajte 'Big Jump' u Svetoj Mariji koji je oduševio mnoge

Jubilarna 10. manifestacija Big Jump u Svetoj Mariji ponovno je oživjela obalu Drave i okupila brojne posjetitelje željne druženja, rekreacije i vrhunske ljetne zabave. Središnji trenutak dana bio je tradicionalni zajednički skok u rijeku održan u 15 sati, u kojem je sudjelovalo oko 300 skakača. Simboličnim skokom posjetitelji su poslali poruku o važnosti očuvanja naših rijeka, ali i službeno otvorili sezonu kupanja i uživanja u pravoj ljetnoj atmosferi uz pregršt smijeha i dobrog raspoloženja.

Organizatori su se pobrinuli za bogat program prilagođen svim generacijama, pa su posjetitelji uz bogatu gastronomsku ponudu mogli uživati u raznim aktivnostima. Najmlađe je najviše razveselio popularni pjena party koji je dodatno podigao atmosferu, dok su se oni željni avanture mogli okušati u „Zeusovoj školi veslanja“ i testirati svoje vještine u vožnji čamaca. Bio je to još jedan nezaboravan obiteljski dan na kupalištu Drava koji je na najljepši način spojio rekreaciju, zabavu i prirodu.