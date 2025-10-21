Od neugledne žene s božanstvenim glasom do glazbene dive: Ovako danas izgleda Susan Boyle

Susan Boyle (64), škotska pjevačica koja je postala globalno poznata nakon svog nastupa na Britain's Got Talent 2009. godine, poznata je po nevjerojatnom glasu i skromnoj osobnosti. Njezin prvi album, I Dreamed a Dream, postao je jedan od najprodavanijih albuma te godine, a njezina karijera nastavila je rasti s brojnim uspjesima. Iako je otvoreno govorila o izazovima s mentalnim zdravljem, uvijek je ostala prizemna i posvećena obitelji. Na Pride of Britain Awards 2025, Susan je iznenadila sve svojim elegantnim izgledom na crvenom tepihu, pokazavši veliku transformaciju. Kako danas izgleda - pogledajte u našoj galeriji.