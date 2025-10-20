Top 100 najvrjednijih nogometaša: Nećete vjerovati gdje je Hrvatska i s koliko igrača

Transfermarkt je ažurirao tržišne vrijednosti igrača diljem svijeta.

Prvi put utvrdivši tržišne vrijednosti 2004. godine, one i danas pružaju pokazatelj koliko igrač vrijedi na otvorenom tržištu. Brojni čimbenici se uzimaju u obzir, uključujući i uvide brojnih stručnjaka, a procjene igrača ažuriraju se nekoliko puta godišnje.

Objavljen je tako popis 100 najvrjednijih igrača na svijetu, a Hrvatska na njemu ima samo jednog predstavnika. Očekivano najviše onih najvrjednijih nalazi se u Realu, ali zanimljivo je vidjeti gdje se nalazi Zlatna lopta Ousmane Dembele, kao i dvojac koji je stigao na velika vrata u Liverpoolu, a odsad praktički ništa nije pokazao. Alexander Isak i Florian Wirtz će vas iznenaditi pozicijom, a popis se neće svidjeti ni Viniciusu Junioru.

U galeriji možete provjeriti poredak onih najboljih te njihove vrijednosti u milijunima eura, ali i gdje se točno nalazi hrvatski reprezentativac. Popis svih 100 možete provjeriti OVDJE.