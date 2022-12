Nakon što su se prvi put zajedno pojavili na ekranu prije 36 godina, Harrison Ford (80) i Helen Mirren (77) vratili su se u najnoviju franšizu Yellowstone, 1923.

U seriji Yellowstone glumci se ponovno okupljaju desetljećima nakon filma Petera Weira The Mosquito Coast iz 1986. godine.

Poštuju jedno drugo

Ford je na premijeri serije u petak navečer objasnio njegovo poštovanje prema Mirren. "Divim se njezinom radu i njoj kao osobi i imam isti stupanj divljenja prema njoj kao i tada", rekao je Ford za više medija. "Ona je divna, ona je jednostavno divna osoba pa je bilo i profesionalno i osobno zadovoljstvo ponovno raditi s njom."

1986. godine Ford se već pojavio u originalnoj trilogiji Ratova zvijezda i izbacio dva filma o Indiani Jonesu. Mirren je u međuvremenu rekla da se tada smatrala kao "nitko" jer je prošlo dva desetljeća prije nego što je osvojila Oscara za svoju izvedbu u Kraljici.

“Kad smo prvi put radili zajedno, on je bio velika filmska zvijezda, a ja sam bila nitko. Bila sam jako uplašena, jako uplašena, ali sam puno naučila od njega jer nisam puno radila. U to sam vrijeme puno radila u kazalištu, nisam radila puno filmova pa sam ga gledala i naučio me puno o filmskoj glumi koju do danas još uvijek koristim", rekla je Mirren.

Novi film 1923

U filmu 1923 glumci glume Jacoba i Caru Dutton, par koji vodi obiteljsku farmu u Montani dok se suočava s izazovima s početka 20. stoljeća, uključujući pandemije, povijesnu sušu, kraj prohibicije i Veliku depresiju.

Ford je rekao novinarima u petak da je formiranje projekta ono što ga je naposljetku privuklo ulozi: "Pisani tekst i ambicija djela koja je vidljiva iz opsega i razmjera, ali i preciznost njegova jezika i dijaloga te lik."

Mirren se složila s Fordom, posebno pohvalivši tvorca serije Taylora Sheridana na njegovom pisanju nazvavši njegov rad izvanrednim. "Biti dio nečega što je tako uzbudljivo unutar američke vrste svijeta zabave, ali i biti dio nečega što istražuje američku povijest na ovaj poseban način je sjajno. Ne možete to učiniti u dva sata i maloprije sam pomislila, to je poput velikog ruskog romana. To je poput Rata i mira, znate, taj pravi osjećaj povijesti, a biti lik unutar toga je vrlo uzbudljivo", rekla je Mirren.

Najnovija serija također uključuje druga imena poput Marleya Sheltona, Jennifer Ehle, Sebastiana Rochéa i Darrena Manna. 1923 premijerno se prikazuje 18. prosinca na Paramount+ i Paramount Network u posebnom simulcast događaju, piše People.