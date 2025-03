Apsolutni pobjednik: Film 'Anora' osvojio je čak pet Oscara

Završila je dugo iščekivana dodjela Oscara 2025. Nažalost, redatelj Nebojša Slijepčević nije osvojio prestižnu nagradu za svoj kratkometražni film "Čovjek koji nije mogao šutjeti". Nagradu u kategoriji kratkometražnog igranog filma odnio je film "I'm not a Robot".

I dok se nama sreća nije osmjehnula, nekome jest — i to čak pet puta.

Film "Anora" apsolutni je pobjednik Oscara! Osvojio je čak pet nagrada: za najbolju režiju, za najbolji film, najbolju montažu, najbolji izvorni scenarij, najbolju glavnu glumicu.

Foto: Profimedia Goran Bogdan, Nebojša Slijepčevič, Alexis Manetti i Danijel Pek

Donosimo sve nominacije te pobjednike ovogodišnje dodjele Oscara:

Najbolji kratkometražni igrani film - I'm not a Robot

Nominirani za najbolji kratkometražni igrani film:

A Lien - Sam Cutler-Kreutz, David Cutler-Kreutz

Anuja - Adam J. Graves, Suchitra Mattai

I'm not a Robot - Victoria Warmerdam, Trent (pobjednik)

The Last Ranger - Cindy Lee, Darwin Shaw

Čovjek koji nije mogao šutjeti - Nebojša Slijepčević, Danijel Pek

Najbolji vizualni efekti - Dune: Part Two

Nominirani za vizualne efekte:

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two (pobjednik)

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Najbolji zvuk - Dune: Part Two

Nominirani u kategoriji najbolji zvuk su:

A Complete Unknown

Dune: Part Two (pobjednik)

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Najbolji dugometražni dokumentarac - No Other Land

Nominirani za najbolji dokumentarni film:

Black Box Diaries

No Other Land (pobjednik)

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Najbolji kratki dokumentarac - The Only Girl in the Orchestra

Nominirani za najbolji kratki dokumentarni film:

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra (pobjednik)

Najbolja izvorna pjesma - El Mal (Emilia Pérez)

Nominirani za najbolju originalnu pjesmu:

El Mal - Emilia Pérez (pobjednik)

The Journey - The Six Triple Eight

Like a Bird - Sing Sing

Mi Camino - Emilia Pérez

Never Too Late - Elton John: Never Too Late

Najbolja scenografija - Wicked (Zlica)

Nominirani za najbolju scenografiju:

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked (pobjednik)

Najbolja filmska fotografija - The Brutalist

Nominirani za najbolju filmsku fotografiju:

The Brutalist (pobjednik)

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Najbolji strani film - I'm Still Here

Nominirani za najbolji strani film:

I’m Still Here (pobjednik)

The Girl with the Needle

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

Najbolja filmska glazba - The Brutalist

Nominirani za najbolju filmsku glazbu:

Daniel Blumberg - The Brutalist​ (pobjednik)

Volker Bertelmann - Conclave

Clément Ducol i Camille - Emilia Pérez

John Powell i Stephen Schwartz - Wicked

Najbolji glumac - Adrien Brody

Nominirani za najboljeg glumca:

Adrien Brody - The Brutalist (pobjednik)

Timothée Chalamet - A Complete Unknown

Colman Domingo - Sing Sing

Ralphe Feines - Conclave

Sebastian Stan - The Apprentice

Najbolja režija - Sean Baker (Anora)

Nominirani za najbolju režiju:

Sean Baker - Anora (pobjednik)

Brady Corbet - The Brutalist

James Mangold - A Complete Unknown

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Coralie Fargeat - The Substance

Najbolja glavna glumica - Mikey Madison

Nominirane za najbolju glumicu:

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora (pobjednik)

Demi Moore - The Substance

Fernanda Torres - I’m Still Here

Najbolji film- Anora

Nominirani za najbolji film:

Anora (pobjednik)

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

