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Beckhamovi slave 27 godina braka: David dirljivom objavom otkrio što mu je najveće postignuće

Beckhamovi slave 27 godina braka: David dirljivom objavom otkrio što mu je najveće postignuće
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Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock Editorial/Profimedia

David Beckham emotivnom objavom obilježio godišnjicu braka s Victorijom

4.7.2026.
19:51
Hot.hr
Matt Baron/BEI/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Bivša nogometna zvijezda David Beckham (51) na svom je Instagram profilu podijelio emotivnu posvetu supruzi Victoriji (52) povodom njihove 27. godišnjice braka, podsjetivši svijet na jednu od najdugovječnijih i najpoznatijih ljubavnih priča. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by David Beckham (@davidbeckham)

Putovanje kroz vrijeme u pet fotografija

Objava se sastoji od pet fotografija koje kronološki prate njihovu vezu, od samih početaka do danas. Prva slika, s njihovog vjenčanja, prikazuje emotivan zagrljaj u kojem Victoria, noseći prepoznatljivu vjenčanicu i zlatnu tijaru, nježno grli svog supruga. Sljedeće fotografije prikazuju opuštenije trenutke iz kasnih devedesetih i ranih dvijetisućitih, odražavajući stil i duh tog vremena, dok posljednja, moderna fotografija prikazuje par u elegantnom izdanju, nasmijan i sretan kao i prvog dana.

"29 godina zajedno, 27 u braku & dala si mi sve što sam ikada mogao poželjeti... Naše najveće postignuće uvijek će biti naša obitelj. Volim te & sretna godišnjica", napisao je Beckham u opisu, otkrivajući što smatra krunom njihovog zajedničkog života. Njegove riječi izazvale su lavinu pozitivnih reakcija obožavatelja, koji su u komentarima istaknuli kako je njihova veza "omiljena ljubavna priča" te da su "najslađi par ikad".

Beckhamovi slave 27 godina braka: David dirljivom objavom otkrio što mu je najveće postignuće
Foto: C3396 Hubert Boesl/DPA/Profimedia

Od Posh Spice i nogometaša do omiljene obitelji

Podsjetimo, David i Victoria Beckham vjenčali su se 4. srpnja 1999. godine u dvorcu Luttrellstown u Irskoj, a njihovo vjenčanje bilo je jedan od najpraćenijih medijskih događaja desetljeća. On je tada bio na vrhuncu slave kao zvijezda Manchester Uniteda, a ona kao “Posh Spice”, članica globalno popularne grupe Spice Girls.

Beckhamovi slave 27 godina braka: David dirljivom objavom otkrio što mu je najveće postignuće
Foto: Eric Best/Newscom/Profimedia

Njihova ljubavna priča započela je dvije godine ranije, 1997., kada su se prvi put upoznali u salonu za igrače Manchester Uniteda, a već od prvih susreta postalo je jasno da će njihova veza privući ogromnu pažnju javnosti. Zajedno imaju četvero djece - sinove Brooklyna Josepha (27), Romea Jamesa (23) i Cruza Davida (21) te kćer Harper Seven (14). Unatoč stalnom medijskom pritisku, uspjeli su izgraditi stabilan brak i obitelj.

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