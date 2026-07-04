Beckhamovi slave 27 godina braka: David dirljivom objavom otkrio što mu je najveće postignuće

Bivša nogometna zvijezda David Beckham (51) na svom je Instagram profilu podijelio emotivnu posvetu supruzi Victoriji (52) povodom njihove 27. godišnjice braka, podsjetivši svijet na jednu od najdugovječnijih i najpoznatijih ljubavnih priča.

Putovanje kroz vrijeme u pet fotografija

Objava se sastoji od pet fotografija koje kronološki prate njihovu vezu, od samih početaka do danas. Prva slika, s njihovog vjenčanja, prikazuje emotivan zagrljaj u kojem Victoria, noseći prepoznatljivu vjenčanicu i zlatnu tijaru, nježno grli svog supruga. Sljedeće fotografije prikazuju opuštenije trenutke iz kasnih devedesetih i ranih dvijetisućitih, odražavajući stil i duh tog vremena, dok posljednja, moderna fotografija prikazuje par u elegantnom izdanju, nasmijan i sretan kao i prvog dana.

"29 godina zajedno, 27 u braku & dala si mi sve što sam ikada mogao poželjeti... Naše najveće postignuće uvijek će biti naša obitelj. Volim te & sretna godišnjica", napisao je Beckham u opisu, otkrivajući što smatra krunom njihovog zajedničkog života. Njegove riječi izazvale su lavinu pozitivnih reakcija obožavatelja, koji su u komentarima istaknuli kako je njihova veza "omiljena ljubavna priča" te da su "najslađi par ikad".

Foto: C3396 Hubert Boesl/DPA/Profimedia

Od Posh Spice i nogometaša do omiljene obitelji

Podsjetimo, David i Victoria Beckham vjenčali su se 4. srpnja 1999. godine u dvorcu Luttrellstown u Irskoj, a njihovo vjenčanje bilo je jedan od najpraćenijih medijskih događaja desetljeća. On je tada bio na vrhuncu slave kao zvijezda Manchester Uniteda, a ona kao “Posh Spice”, članica globalno popularne grupe Spice Girls.

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Njihova ljubavna priča započela je dvije godine ranije, 1997., kada su se prvi put upoznali u salonu za igrače Manchester Uniteda, a već od prvih susreta postalo je jasno da će njihova veza privući ogromnu pažnju javnosti. Zajedno imaju četvero djece - sinove Brooklyna Josepha (27), Romea Jamesa (23) i Cruza Davida (21) te kćer Harper Seven (14). Unatoč stalnom medijskom pritisku, uspjeli su izgraditi stabilan brak i obitelj.