Brooklyn Beckham otkrio zašto je napustio klasični posao: 'Nisam radio pet godina'

Brooklyn Beckham, najstariji sin Davida i Victorije Beckham, u novom je intervjuu progovorio o svom profesionalnom putu i priznao kako već godinama nije klasično radno aktivan jer se, kako kaže, u potpunosti posvetio vlastitom projektu – brendu ljutog umaka Cloud23, piše ladbible.com. Priznao je da posljednjih pet godina nije imao posao.

Govoreći na Tribeca Film Festivalu u New Yorku, Beckham je iskreno priznao kako se posljednjih godina traži i eksperimentira s različitim poslovnim idejama, ali bez tradicionalnog zaposlenja.

“Prije četiri godine pokušavao sam shvatiti što zapravo želim raditi u životu, kakav posao me zanima”, rekao je Brooklyn.

Dodao je i kako je ideja za brend nastala prilično spontano, u kućnoj atmosferi.

“Supruga i ja smo se jednom malo opustili i počeli raditi ljuti umak u stanu. Pogledao sam kratki video o tome kako se radi i idući dan sam pokušao ponovno. Htio sam vidjeti što mogu stvoriti.”

Foto: Michael loccisano/Getty images/Profimedia

Beckham je istaknuo kako je u stalnom kontaktu s timom brenda i često dolazi s novim idejama, ponekad i u kasnim večernjim satima.

“Često zovem CEO-a u nedjelju u 22 sata s nekim ludim idejama o smjeru u kojem bi brend mogao ići. Znam da ponekad mogu biti naporan, ali jednostavno sam takav.”

Iako se fokusirao na poduzetništvo, Brooklyn Beckham već je ranije imao raznolike karijerne pokušaje – od modelinga i fotografije do rada u kuhinji i modnom stylingu.

Njegov poslovni projekt Cloud23 simbolično nosi broj koji je njegov otac David Beckham često nosio na dresu tijekom karijere, uključujući i razdoblje u Real Madridu.

Međutim, privatni život obitelji Beckham posljednjih godina također privlači pažnju javnosti. Sve češće se piše o udaljavanju Brooklyna od ostatka obitelji, kao i njegovog odnosa sa suprugom Nicolom Peltz.

Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Dodatnu pažnju izazvali su i suptilni javni komentari, uključujući pjesmu njegova brata Cruza Beckhama, u kojoj su mnogi prepoznali aluzije na obiteljske odnose.

U međuvremenu, Brooklyn je navodno svojoj obitelji poslao i pravno upozorenje da ga kontaktiraju isključivo preko njegovih predstavnika, što je dodatno potaknulo špekulacije o narušenim obiteljskim odnosima.