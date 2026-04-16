Victoria Beckham prekinula šutnju o svađi sa sinom: 'Uvijek smo ih pokušavali zaštititi'

Victoria Beckham (51) po prvi je put javno progovorila o narušenom odnosu s najstarijim sinom Brooklynom Beckhamom, naglasivši kako su ona i suprug David Beckham (50) uvijek nastojali biti najbolji roditelji.

Prema pisanju Daily Maila, u intervjuu za The Wall Street Journal bivša članica grupe Spice Girls kratko se osvrnula na obiteljski sukob koji već mjesecima puni naslovnice, iako je pritom izbjegla izravno spomenuti sina po imenu.

“Iznimno volimo svoju djecu i uvijek smo ih pokušavali zaštititi”, rekla je, dodajući kako više od tri desetljeća života pod povećalom javnosti nije promijenilo njihove prioritete.

Sukob koji traje mjesecima

Napetosti unutar obitelji Beckham eskalirale su početkom godine, kada je Brooklyn objavio oštro intoniranu poruku na društvenim mrežama, optužujući roditelje da su ga godinama kontrolirali te poručivši kako ne planira pomirenje.

Situacija se dodatno pogoršala nakon što su on i supruga Nicola Peltz Beckham izostali s proslave 50. rođendana Davida Beckhama, a komunikacija između dviju strana navodno se odvija isključivo putem odvjetnika.

Teške optužbe i javne prozivke

U svojoj objavi Brooklyn je iznio niz optužbi na račun roditelja, uključujući tvrdnje da su pokušavali narušiti njegov odnos s Nicolom, ali i neugodne detalje s njihova vjenčanja 2022. godine na Florida.

Između ostalog, naveo je kako je njegova majka u posljednji trenutak odustala od izrade vjenčanice za Nicolu te “preuzela” njihov prvi ples.

Bez utjecaja na posao

Unatoč obiteljskoj drami, Victoria tvrdi da negativni napisi nisu utjecali na njezin poslovni uspjeh.

“Ljudi kupuju moje proizvode jer su kvalitetni, ne zato što sam to ja”, poručila je, referirajući se na svoj modni i beauty brend.

