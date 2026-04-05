Victoria Beckham opet nema mira: Snaha ju je 'bocnula' gdje najviše boli?

U obitelji Brooklyna Beckhama i Nicole Peltz Beckham očito nema nikakve želje za pomirenjem s njegovim roditeljima, bivšim nogometašem Davidom Beckhamom i popularnom modnom dizajnericom Victorijom Beckham. Štoviše, neki smatraju da je Brooklynova supruga situaciju dodatno pogoršala novom objavom na društvenim mrežama.

Dok se priprema za glavnu ulogu balerine u nadolazećem filmu "Prima", 31-godišnja glumica intenzivno radi na fleksibilnosti. Na novim fotografijama pokazala je kako je usavršila izvođenje špage, što je potaknulo nagađanja da je posebno ponosna jer je time nadmašila svekrvinu gipkost.

Naime, Nicola je objavila fotografiju na kojoj izvodi špagu ispred ogledala pa jedni tvrde da se samo pohvalila napretkom, dok drugi vjeruju da je time suptilno "bocnula" Victoriju.

Bivša članica benda "Spice Girls", a danas uspješna dizajnerica i vlasnica modnog brenda je, podsjetimo, poznata po svojoj prepoznatljivoj pozi podizanja noge pod kutem od 90 stupnjeva, koju je prvi put pokazala još 2016. godine na Instagramu. Tu je pozu ponavljala više puta, a jednom je čak pokazala i kako ju uči svoju kćer Harper.

Kako drama u obitelji Beckham traje već nekoliko mjeseci, svakih nekoliko dana u medijima završi novi potez supružnika koji su se odlučili posve otuđiti od uspješne obitelji.

26-godišnji Brooklyn u međuvremenu je uklonio tetovažu s natpisom “DAD”, a istetovirana i imena braće Cruza i Romea te sestre Harper prekrivene su novim crno-bijelim motivom nalik oblacima koji sada prekriva šaku i prste.

