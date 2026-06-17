Sin Davida i Victorie Beckham uhvaćen kako koristi mobitel tijekom upravljanja luksuznim vozilom

Romea Beckhama, sina Davida Beckhama (51) i Victorie Beckham (52), zaustavila je policija dok je koristio mobitel tijekom vožnje. Prema sudskim dokumentima, 23-godišnji Romeo prošlog je rujna zaustavljen u londonskom Westminsteru nakon što je policajac primijetio da na semaforu drži mobitel u rukama umjesto upravljača svog Porschea 911 Carrera. U vozilu se nalazila i putnica koja je također koristila mobitel, a na njezinom krilu sjedio je pas koji nije bio propisno osiguran.

Sud je prošlog četvrtka Romea proglasio krivim za upravljanje vozilom bez odgovarajuće kontrole. Kažnjen je s 440 funti te je dobio tri kaznena boda. Osim toga, mora platiti i 130 funti sudskih troškova te dodatnih 176 funti naknade, piše BBC.

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Djelovao rastreseno

Policajac Luke Short u svojoj je izjavi naveo da je Beckham djelovao rastreseno te da nije imao potpunu kontrolu nad vozilom. Incident se dogodio 12. rujna prošle godine u Victoria Streetu, nedugo prije 11:20 sati.

„Dok sam prolazio pokraj vozila, primijetio sam psa koji nije bio vezan i sjedio je na krilu putnice. Zatim sam pogledao vozača i vidio da mu je glava spuštena prema mobitelu koji je držao nisko u krilu, pri dnu upravljača. Palčevima je pretraživao sadržaj na uređaju“, stoji u policijskom izvješću.

Nije se odazvao

Nakon zaustavljanja policajac mu je dao upozorenje vezano za psa u vozilu, a Beckham je kasnije dobio mogućnost platiti kaznu i pohađati edukaciju za vozače kako bi izbjegao sudski postupak zbog korištenja mobitela tijekom vožnje. Međutim, na dopis nije odgovorio. Slučaj je riješen putem pojednostavljenog sudskog postupka za prometne prekršaje, a Romeo nije dostavio očitovanje na optužbu pa je osuđen na temelju policijskih dokaza.

Zanimljivo, ova situacija podsjetila je na slučaj njegova oca. Naime, David Beckham je 2019. godine dobio šestomjesečnu zabranu upravljanja vozilom zbog korištenja mobitela tijekom vožnje. Tada je sudu rekao da će mu zabrana otežati svakodnevni prijevoz djece, uključujući Romea, te njegove mlađe sestre i brata, prenosi BBC.