Beckhamova majka slikala se s Đokovićem: 'Nikad nisam vidio mamu tako sretnu'
Na fotografiji Sandra Beckham i Novak Đoković poziraju u opuštenoj atmosferi te poziraju nasmijani,
Bivši engleski nogometaš David Beckham podijelio je na društvenim mrežama fotografiju koja je ubrzo privukla veliku pozornost njegovih pratitelja. Na njoj njegova majka Sandra Beckham pozira u društvu jednog od najboljih tenisača svih vremena, Novaka Đokovića.
Uz fotografiju Beckham je objavio i kratku, ali emotivnu poruku.
"Nikada nije vidio mamu tako sretnu", napisao je i raznježio obožavatelje.
Fotografija je nastala na ovogodišnjem Wimbledonu, najpoznatijem teniskom turniru na svijetu. A među brojnim poznatim uzvanicima ove su se godine našli i David Beckham te njegova majka Sandra.
Na fotografiji Sandra Beckham i Novak Đoković poziraju u opuštenoj atmosferi te poziraju nasmijani, a upravo je taj spontani trenutak osvojio društvene mreže.
Beckhamova objava mnoge je potaknula na komentare, a brojni pratitelji njegovu su poruku protumačili kao dokaz velikog poštovanja i divljenja koje njegova obitelj gaji prema srpskom tenisaču.