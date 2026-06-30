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NA WIMBLEDONU /

Beckhamova majka slikala se s Đokovićem: 'Nikad nisam vidio mamu tako sretnu'

Beckhamova majka slikala se s Đokovićem: 'Nikad nisam vidio mamu tako sretnu'
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Foto: Chryslene Caillaud/PsnewZ/Bestimage/Profimedia

Na fotografiji Sandra Beckham i Novak Đoković poziraju u opuštenoj atmosferi te poziraju nasmijani,

30.6.2026.
22:35
Hot.hr
Chryslene Caillaud/PsnewZ/Bestimage/Profimedia
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Bivši engleski nogometaš David Beckham podijelio je na društvenim mrežama fotografiju koja je ubrzo privukla veliku pozornost njegovih pratitelja. Na njoj njegova majka Sandra Beckham pozira u društvu jednog od najboljih tenisača svih vremena, Novaka Đokovića.

Beckhamova majka slikala se s Đokovićem: 'Nikad nisam vidio mamu tako sretnu'
Foto: Instagram/Screenshot

Uz fotografiju Beckham je objavio i kratku, ali emotivnu poruku. 

 "Nikada nije vidio mamu tako sretnu", napisao je i raznježio obožavatelje.

Fotografija je nastala na ovogodišnjem Wimbledonu, najpoznatijem teniskom turniru na svijetu. A među brojnim poznatim uzvanicima ove su se godine našli i David Beckham te njegova majka Sandra.

Beckhamova majka slikala se s Đokovićem: 'Nikad nisam vidio mamu tako sretnu'
Foto: BSR AGENCY, BSR Agency/Alamy/Profimedia

Na fotografiji Sandra Beckham i Novak Đoković poziraju u opuštenoj atmosferi te poziraju nasmijani, a upravo je taj spontani trenutak osvojio društvene mreže.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by David Beckham (@davidbeckham)

Beckhamova objava mnoge je potaknula na komentare, a brojni pratitelji njegovu su poruku protumačili kao dokaz velikog poštovanja i divljenja koje njegova obitelj gaji prema srpskom tenisaču.

David BeckhamMajkaWimbeldonNovak đoković
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