Omiljena snaha Victorije Beckham? Evo tko je deset godina starija djevojka Cruza Beckhama (21)

Dok je na terenu trajao dvoboj između Škotske i Brazila, na tribinama stadiona u Miamiju pažnju su privukla neka puno poznatija lica. Legendarni nogometaš David Beckham (51) stigao je na utakmicu sa sinom Cruzom (21), a društvo im je pravila i Cruzova djevojka Jackie Apostel (30).

Par nije skrivao bliskost dok je iz VIP lože pratio događanja na terenu, a Jackie je još jednom pokazala da je postala redovita članica društva slavne obitelji.

Tko je deset godina starija djevojka namlađeg sina Beckhamovih i kako je započela njihova ljubavna priča, saznajte u našoj galeriji.