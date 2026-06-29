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Omiljena snaha Victorije Beckham? Evo tko je deset godina starija djevojka Cruza Beckhama (21)

Omiljena snaha Victorije Beckham? Evo tko je deset godina starija djevojka Cruza Beckhama (21)
Foto: Martin Rickett, PA Images/Alamy/Profimedia
Dok je obitelj Beckham već desetljećima pod povećalom javnosti, posljednjih mjeseci sve više pažnje privlači Jackie Apostel (30), djevojka najmlađeg sina Davida i Victorije Beckham, Cruza Beckhama (21).
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Dok je na terenu trajao dvoboj između Škotske i Brazila, na tribinama stadiona u Miamiju pažnju su privukla neka puno poznatija lica. Legendarni nogometaš David Beckham (51) stigao je na utakmicu sa sinom Cruzom (21), a društvo im je pravila i Cruzova djevojka Jackie Apostel (30).

Par nije skrivao bliskost dok je iz VIP lože pratio događanja na terenu, a Jackie je još jednom pokazala da je postala redovita članica društva slavne obitelji.

Tko je deset godina starija djevojka namlađeg sina Beckhamovih i kako je započela njihova ljubavna priča, saznajte u našoj galeriji. 

29.6.2026.
6:58
Hot.hr
Martin Rickett, PA Images/Alamy/Profimedia
Cruz BeckhamDavid Beckham
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