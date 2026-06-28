Nekoć predivna medicinska sestra prekrila se s 20 tisuća piercinga! Evo kako je izgledala prije

Na Međunarodni dan pirsinga, koji se svake godine obilježava 28. lipnja u čast Jima Warda, pionira modernog pokreta tjelesnih modifikacija na Zapadu, slavimo individualnost i umjetnost samoizražavanja.

Elaine Davidson je bivša medicinska sestra koja je postala svjetski poznata kao Guinnessova rekorderka po broju pirsinga. Svoj prvi pirsing napravila je 1997. godine, a od tada je razvila strast prema ekstremnom ukrašavanju tijela. Već 2000. godine ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda s 462 pirsinga, a broj je kroz godine drastično rastao.

Kasnije je imala tisuće pirsinga, a prema njezinim tvrdnjama danas ih ima više od 15.000. Davidson svoje tijelo vidi kao umjetničko platno i svaki novi pirsing smatra dijelom osobnog izraza. Iako priznaje da ne uživa u samom bušenju, smatra ga nužnom žrtvom za svoju umjetnost. Nakit koji nosi težak je oko tri kilograma i gotovo ga nikada ne skida.

Osim pirsinga, bavi se i judom, padobranstvom, jahanjem te cirkuskim točkama poput hodanja po vatri. Također se bavi duhovnim praksama poput proricanja sudbine i čitanja tarota. Njezin život kombinira ekstremno tjelesno izražavanje, umjetnost i različite talente, što je čini jedinstvenom javnom osobom.