David Beckham poslao otuđenom sinu poruku koju nitko nije očekivao

David Beckham (51) obilježio je Dan očeva emotivnom objavom na društvenim mrežama, u kojoj je svom otuđenom sinu Brooklynu (27) poslao jasnu poruku ljubavi, unatoč dugotrajnom obiteljskom razdoru koji traje više od godinu dana.

Bivši nogometaš podijelio je niz obiteljskih fotografija, među kojima se našla i stara fotografija na kojoj pozira s Brooklynom dok je još bio dijete, kao i zajednička fotografija sa svo četvero svoje djece. Uz objavu je napisao:

„Biti tata moj je najvažniji posao. Volim vas sve i hvala ti, mama Victoria, što si nam podarila ovu prekrasnu obitelj. Sretan Dan očeva svim očevima diljem svijeta.“

Ovo je druga uzastopna godina da David Dan očeva provodi bez najstarijeg sina, s kojim navodno nije razgovarao više od 12 mjeseci.

Victoria također uključila Brooklyna u čestitku

Ni Victoria Beckham nije ignorirala obiteljsku situaciju. U svojoj objavi povodom Dana očeva podijelila je fotografiju iz sretnijih vremena, na kojoj su zajedno David, Brooklyn, Romeo, Cruz i Harper.

„Davide, ti si uistinu najbolji tata. Tvoje najveće postignuće oduvijek su bila naša prekrasna djeca i jako te volimo. Sretan Dan očeva“, napisala je modna dizajnerica.

Iako Brooklyn nije javno čestitao ocu Dan očeva, David je dobio poruke podrške od sinova Romea i Cruza, koji su podijelili zajedničke fotografije iz djetinjstva.

Nova kontroverza zbog reklame

Davidova objava dolazi svega nekoliko dana nakon što je Brooklyn ponovno izazvao buru reakcija zbog reklame za dostavnu platformu DoorDash.

U promotivnom videu Brooklyn započinje riječima:

„Vjerojatno se pitate zašto Svjetsko prvenstvo 2026. gledam od kuće... To je duga priča.“

Mnogi su tu izjavu protumačili kao prikrivenu šalu na račun njegovog zategnutog odnosa s roditeljima Davidom i Victorijom, s kojima više nije u kontaktu.

Prema navodima stranih medija, članovi obitelji Beckham nisu bili oduševljeni reklamom. Izvor blizak obitelji izjavio je kako smatraju da Brooklyn istovremeno tvrdi da želi privatnost i mir, dok istodobno profitira od javnog interesa za obiteljski sukob.

Milijunska zarada i kritike javnosti

Reklamna kampanja izazvala je brojne negativne reakcije na društvenim mrežama. Brooklyn, koji je prije nekoliko mjeseci zajedno sa suprugom Nicolom Peltz naglašavao želju za privatnošću, našao se na meti kritika dijela javnosti koji ga je optužio da iskorištava obiteljske nesuglasice za osobnu promociju.

Prema pisanju američkih medija, za suradnju s DoorDashom navodno je dobio najmanje milijun dolara, odnosno oko 753.000 funti.

Dodatne kontroverze izazvala je i informacija da je početkom godine Brooklyn navodno objavio opširnu izjavu u kojoj je optužio svoju obitelj da više cijeni javnu promociju i poslovne suradnje nego međusobne odnose.

Obitelj i dalje šalje poruke pomirenja

Unatoč svemu, čini se da David i Victoria Beckham nastavljaju javno pokazivati kako Brooklyn ostaje važan dio njihove obitelji. Njihove objave za Dan očeva mnogi su protumačili kao pokušaj pružanja ruke pomirenja u nadi da će se obiteljski odnosi s vremenom popraviti.