FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAP SPEKTAKL /

Drito zapalio Osijek: Tisuće mladih pretvorile dvorište u veliki plesni podij

Drito zapalio Osijek: Tisuće mladih pretvorile dvorište u veliki plesni podij
Foto: Ivica Benić/SiB.hr
1 /30
VOYO logo

Dvorište Prehrambeno-tehnološkog fakulteta ponovno je postalo središte domaće trap i hip-hop scene. Drito iz Osijeka i ove je godine okupio tisuće posjetitelja koji su tijekom dvije večeri uživali u nastupima najpoznatijih regionalnih izvođača, glasnoj atmosferi i energiji koja je obilježila početak ljeta u gradu na Dravi. Publika je od prvih nastupa do kasnih noćnih sati pjevala i plesala uz omiljene hitove.

Tko je sve bio tamo, pogledajte u galeriji fotografa Ivice Benića i portala SiB.hr.

28.6.2026.
18:22
Hot.hr
Ivica Benić/SiB.hr
OsijekDritoSib.hr
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija