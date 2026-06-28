Drito zapalio Osijek: Tisuće mladih pretvorile dvorište u veliki plesni podij

VJEŽBA 'BORBENA MOĆ 26' /
Moćna demonstracija: Ovako izgleda odgovor Hrvatske vojske na kemijsku i nukelarnu prijetnju
Dvorište Prehrambeno-tehnološkog fakulteta ponovno je postalo središte domaće trap i hip-hop scene. Drito iz Osijeka i ove je godine okupio tisuće posjetitelja koji su tijekom dvije večeri uživali u nastupima najpoznatijih regionalnih izvođača, glasnoj atmosferi i energiji koja je obilježila početak ljeta u gradu na Dravi. Publika je od prvih nastupa do kasnih noćnih sati pjevala i plesala uz omiljene hitove.
Tko je sve bio tamo, pogledajte u galeriji fotografa Ivice Benića i portala SiB.hr.